Başkan Sandıkçı: “Ülkemizin gururu oldular”

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularından Ali Topaloğlu, Ecem Baysuğ ve Mertcan Kömpe katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarıların ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret etti. Başkan İbrahim Sandıkçı Dünya Down Sendromlular Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Ali Topaloğlu'nu, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Ecem Baysuğ'u ve aynı şampiyonada derece elde eden Mertcan Kömpe'yi başarılarından dolayı tebrik etti.

“Ülkemizin gururu oldular”

Başarılı milli sporcuları makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Milli sporcularımız elde ettikleri şampiyonluk ve derecelerle ülkemizin gururu oldular. Canikli milli sporcularımızı göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarına katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği bu başarılarıyla tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Rabb'im gençlerimize daha nice zaferler kazanmayı nasip eylesin” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı ziyaretin ardından Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularına altın hediye etti.