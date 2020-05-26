Başkan Sandıkçı üstü açık otobüsle gezerek vatandaşın bayramını kutladı

Sandıkçı, ilçe halkına şeker ve çikolata ikramında bulundu, çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi. Balkonlarda ve pencerelerdeki vatandaşları selamlayarak hareketli türkü ve şarkılar eşliğinde bayramlarını kutladı. Keyifli anların yaşandığı kutlama gezisinde mahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sandıkçı, ara ara otobüsten inerek evlerinin balkonlarından sepet salan çocukların sepetlerine şeker, pamuk şekeri, çikolata ve çeşitli hediyeler bırakarak onları sevindirdi.

Canik Belediyesi olarak her zaman, her koşulda Canik halkının yanında olmaya, ilçe halkının acılarını paylaşarak azaltmaya, sevinçlerini de paylaşarak çoğaltmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde evlerinde kalan insanlarımızın bu mutlu günlerini paylaşmak, bayram sevinçlerine ortak olmak istedik. Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden bizleri selamlayan, sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu bayramda vatandaşlarımızla bir arada olamasak da gönüllerde, kalplerde buluştuğumuza inanıyorum. İnşallah çok yakın zamanda eski bayramlarda olduğu gibi hep bir arada büyüklerimizin ellerinden öperek, küçüklerimize sarılarak bayramlarımızı kutlayacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyorum. Pandemiyle mücadele konusunda kurallara uyarak devletimize destek olan ilçe halkıma tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin yanında olmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrardan bütün insanlarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Sandıkçı'ya bayram kutlama gezisinde AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Canik Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Birim Müdürleri eşlik etti. Gezinin ardından şehit ailelerini ve yetim çocukları ziyaret eden Başkan Sandıkçı, şehit ailelerinin ve yetim çocukların da bayramlarını kutlayarak şeker, çikolata ve hediye ikramında bulundu.