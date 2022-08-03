Başkan Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın her ihtiyaçlarında yanındayız”

Canikli kadınlara belediye çalışmaları hakkında bilgi veren ve talepleri dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın her ihtiyaçlarında yanındayız” dedi.

Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Karşıyaka ve Uludağ Mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, yaptığı sunumda önemli bilgiler verdi. Sosyal belediyecilik çalışmalarının önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerimiz tüm ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal belediyecilik anlamında belediyemiz örnek bir konumdadır. Canik Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada vatandaşlarımızın her ihtiyaçlarında yanındayız” diye konuştu.

“Canik Bilim Kampüsü ilim yuvası olacak”

Çocukların ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde eğitimle ilgili birçok proje ve faaliyeti hayata geçirdik. İlçemize kazandırdığımız Fen Lisesi ve proje okullarımızla birlikte eğitimde marka haline geldik. Sınav ücretleri ve kurs desteği dâhil olmak üzere ilçemizde eğitim hayatlarına devam eden gençlerimize verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz. Canik Bilim Kampüsümüzün yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçemize kazandırdığımız bilim kampüsümüz gençlerimizin eğitim alacağı, keşifler yapacağı ve bilimsel çalışmalarını sürdüreceği bir ilim yuvası olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin aldıkları eğitimlerle ufkunu açacağı ve bilimsel çalışmalara imza atacağı Canik Bilim Kampüsü TEKNOFEST Karadeniz'de hizmete girmiş olacak” şeklinde konuştu.

Canikli Boksör Türkiye Şampiyonu

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Nisanur Kökduman, 24 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon oldu. Çıktığı beş karşılaşmada ringdeki rakiplerini mağlup etmeyi başaran Canikli milli sporcu, Samsun'a şampiyonada ilk madalyayı kazandıran sporcu oldu.

Şampiyonluk kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi olan Canikli boksör Nisanur Kökduman, bu başarısıyla ailesine, hocalarına ve arkadaşlarına büyük sevinç yaşattı. Şampiyon sporcuyu başarılarından dolayı kutlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Şampiyon sporcumuz göstermiş olduğu bu başarı ile ilçemizin ve Samsun'un gururu oldu. Şampiyonumuzu başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun şampiyon olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Canikli milli sporcu Nisanur Kökduman, Eylül ayında İtalya'da düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek.