Başkan Sandıkçı: “Yeni yılda da var gücümüzle çalışacağız”

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Ocak ayı ilk oturumunun ardından belediye personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Başkan Sandıkçı, gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında Kozlu Mahallesi'nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni yılda çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Azimle, durmadan, yorulmadan, var gücümüzle ilçemiz ve vatandaşlarımız için çalışacağız” dedi.

Canik Belediyesi'nin yeni yılda hizmetlerine hız kesmeden tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Başkan Sandıkçı, 2023 yılında ilçenin gelişmesine ve ilçe halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Canik Belediye Meclisi'nden örnek çalışma

Canik Belediye Meclisi'nin 2022 yılında örnek gösterilecek bir performansla çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “2022 yılında ilçemizde gerçekleştirdiğimiz proje, yatırım ve programlarla dolu dolu bir hizmet dönemi geride bıraktık. Canik Belediye Meclisimiz gerçekten örnek bir çalışma performansı sergiledi. İnşallah 2023 yılında da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tek gayemiz bu çalışma verimini düşürmeden, aziz milletimize sorumluluklarımızı yerine getirip en iyi şekilde hizmet etmektir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını idrak edeceğimiz bu yılda ilçemize ve insanımıza yakışır yeni proje ve yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantıda Canik Belediyesi Meclis üyelerine Canik Belediyesi şirketlerine ait mali durum hakkında bilgi verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında birçok gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı yılın ilk toplantısında, 2023 yılında görev yapmak üzere kapalı oylama yöntemiyle Meclis Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi.

Tek amaç vatandaşlara en iyi hizmet

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye meclis toplantısının ardından belediye personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Belediye personeli devam eden çalışmalar ve planlanan çalışmalar hakkında Başkan İbrahim Sandıkçı bilgi verdi. Başkan Sandıkçı, “Belediye personelimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. İlçemizde devam eden çalışmalarımızı ve planladığımız projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Her bir birimimiz planlamalar dâhilinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemiz ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için sahada yoğun bir gayretle çalıştık. Çalışma tempomuzu düşürmeden 2023 yılında tüm birimlerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemize nice güzel eserler kazandıracak, planladığımız projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Azimle, durmadan, yorulmadan, var gücümüzle ilçemiz ve vatandaşlarımız için çalışacağız” ifadelerini kullandı.