Başkan Sandıkçı: "Yürüteç ihtiyacı olan Canikli vatandaşlarımız bize ulaşsın"

Canik'te ikamet eden engellilere belediye tarafından yürüteç dağıtıldığını belirten Başkan Sandıkçı, ihtiyaç sahiplerinin ya da yakınlarının Canik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi ile irtibat kurmalarını istedi. Sosyal Medya üzerinden de çeşitli defa konuyla ilgili duyuru yaptıklarını belirten Sandıkçı, "Aile yakını gelip başvuru yapıyor ya da telefonla bize ulaşabiliyor. Arkadaşlarımız da adrese gidip durum tespitinde bulunuyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yürüteçleri hemen teslim ediliyor. Yürüteç ihtiyacı olan Canikli vatandaşlarımız bize ulaşsın" dedi.

Canik Belediyesi olarak engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere her konuda yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "2019 yılında kapalı spor salonumuzda gerçekleştirdiğimiz 'Hayata Engel Yok' projesi kapsamında 85 engelli kardeşimizi akülü araçlarıyla buluşturduk. 2020 yılında pandemi nedeniyle bu tür bir tören organize edemedik fakat 50 kardeşimizi evinde ziyaret ederek araçlarını teslim ettik. Bu yıl da ihtiyaç sahiplerine yönelik bağışlarımız olacak" diye konuştu.

"Hayırseverlere teşekkür ederim"

"Bu bir hayır işidir, insanlık görevidir. Bizleri bu kutsal görevde yalnız bırakmayan tüm yardımsever dostlarımıza teşekkür ediyorum" diyen Başkan Sandıkçı, "Bizler yaşlılarımızın ve engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamakla mükellefiz. Onların duaları ile daha da mutlu olacağımıza inanıyorum. Onların engellerini birlikte aşmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"Yürüteçler ev ortamında ya da sokakta engelli insanımızın hayatını kolaylaştırdığı için kullanımı daha pratik oluyor" diyen Sandıkçı, "Canik'teki bütün ihtiyaç sahibi vatandaşımıza bunları ulaştırmak istiyoruz. Yürüme engelli yakını olan insanlar bizimle irtibat kursunlar, belediyemize başvuruda bulunsunlar. Vatandaşlarımız belediyemizi ziyaret ederek ya da telefonla bize ulaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bize bildirsinler" ifadelerini kullandı.

Yürüteç talebinde bulunmak isteyen vatandaşların sosyal medya üzerinden ya da 444 55 90 telefon numarasından Canik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi'ne ulaşabileceğini belirten Sandıkçı, vatandaşların Canik Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür programları yakından takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.