Başkan Sandıkçı'dan muaythai sporcularına ödül

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından haziran ayında Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'na 81 ilden 747 sporcu katıldı. 12 sporcuyla müsabakalara katılan Canik Belediyesi sporcuları büyük başarıya imza atarak madalyaları topladı.

Başarılı sporcuları belediyede ağırlayan Başkan Sandıkçı, "Muay Thai Türkiye Şampiyonası finallerinde bizleri madalyalarla buluşturarak göğsümüzü kabartan sporcularımızı, onları her daim destekleyen sporcu velilerimizi, değerli antrenörlerimiz Cihan Yurt ve Ziya Yurt'u canı gönülden tebrik ediyorum. Canik Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek. Gençlerimizin sağlıklı, ahlaklı, nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Sporla iştigal eden yavrularımız hem kötü alışkanlıklardan kötü ortamlardan uzak kalıyor hem de sağlıklı bireyler olarak topluma faydalı insanlar oluyorlar. Bizler de belediye olarak sporcularımızı maddi manevi desteklemeye devam edeceğiz. Yavrularımızın emeklerinin karşılığını görmek çok güzel. Bu gurur hepimizin" dedi.

Geleceğin sporcuları Canik'te yetişiyor

Gerçekleşen zorlu müsabakalarda Hamidenur Demirci Minik Bayanlar kategorisi 36 kg Türkiye Şampiyonu, Nisanur Kökduman Yıldız Bayanlar kategorisi 32 kg Türkiye Şampiyonu, Şifanur Kökduman Yıldız Bayanlar kategorisi 44 kg Türkiye 2.si, Sude Kebire Çelik Yıldız Bayanlar kategorisi 71 kg Türkiye 2.si, Enes Efe Torun Minik Erkekler Kategorisi 30 kg. Türkiye 2.si, Mübeyyin Parlak Minik Erkekler Kategorisi 36 kg Türkiye 3.sü, Ekrem Celil Çelik Minik Erkekler kategorisi 34 kg Türkiye 3.sü, Yakup Efe İnan Yıldız Erkekler kategorisi 36 kg Türkiye 3.sü olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Bu başarı neticesinde muaythai alanında Canik Belediyesinin 5 sporcusu milli takımda yarışmaya hak kazandı.