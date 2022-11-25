Kutlama programı kapsamında öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödül töreni, şiir dinletisi ve düzenlenen birçok etkinlikle 24 Kasım Öğretmenler Günü ilçede büyük bir coşkuyla kutlandı.

“Öğretmenlik kutsal bir vazifedir”

Programda gerçekleştirdiği konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Öğretmenlik bir meslek olmaktan çok daha öte kutsal bir vazifedir. Çünkü öğretmenlik, eğitimin temelinde yer alan bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılması sürecinin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi güzel ahlakla, erdemle donatarak adeta bir cevher gibi işlemektir” diye konuştu.

“Öğretmen gücünü sevgiden alır”

“Sevgiden aldığı güç ve eğitim aşkıyla üzerindeki sorumluluğun farkında olan öğretmenlerimiz etrafını bir ışık misali aydınlatır” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı toplum mutluluğunun eğitim sayesinde olduğunu ifade ederek, “Hepimiz biliriz ki; iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; büyük bir fedakârlık ve özveri içerisinde yavrularımızı geleceğe hazırlamak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı'dan öğretmenlere sürpriz hediye

Başkan İbrahim Sandıkçı kutlama programı kapsamında öğretmenler arasında düzenlenen çekilişle bir öğretmen ve ailesine Kudüs ziyareti, 25 öğretmene ise Amasya kültür gezisi hediye etti. Öğretmenler eğitime olan desteklerinden ve hediyelerinden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda görev yapan öğretmenlerle Canik Belediyesi Şehit Sevgi Yeşilyurt Aile Okulu ve Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Başkan İbrahim Sandıkçı, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, şube müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.