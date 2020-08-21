İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Sandıkcı'dan Rektör Ünal'a tebrik

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.


Rektör Prof. Dr. Ünal'a yeni görevinde başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Sandıkçı, Rektör Ünal'a hediye takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.