Başkan Sandıkçı'tan istişare kampında önemli görüşmeler

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında önemli isimlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı'na, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da katıldı. Başkan Sandıkçı, MYK, MKYK üyeleri, il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının tam kadro katıldığı kampta Samsun milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya gelirken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile de bir araya gelerek önemli görüşmelerde bulundu.

Kampı değerlendiren Başkan Sandıkçı, “Son derece verimli ve yararlı bir kamp oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı kampta üç gün boyunca hem değerli bakanlarımız hem de milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile görüşme imkanımız oldu. AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile bir araya geldik. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'mizin vizyon ve misyonuna uygun olarak ilçemize hizmet etme gayesindeyiz. İnşallah birlikte güzel işler başaracağız" dedi.