Başkan Sandıkçı'ya Özbek misafir

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a gelen Özbek çocukları ağırladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Özbekistan'dan Samsun'a gelen çocuklar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın misafiri oldu. Hasköy Ortaokulu Müdürü Hakan Özkan ve öğretmenlerle birlikte Başkan Sandıkçı'yı yerel kıyafetleriyle ziyaret eden Özbek misafir öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

“Samsun için önemli”

Misafir çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Sandıkçı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına armağan eden tek ülkeyiz. Ayrıca bu etkinliklerin bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız şehrimizde düzenlenecek olması bunu daha anlamlı kılıyor. Dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen çocuklarımız inşallah burada güzel dostluklar kuracaklardır. Bu tür etkinlikleri şehrimizin tanıtımı açısından da önemli buluyorum" dedi.

“Çocuklar ölmesin”

Samsun'un 'kurtuluş şehri' gibi önemli bir misyonu olduğunu da ifade eden Başkan Sandıkçı, "İnanıyorum ki bu yıl 41.'si düzenlenecek olan Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun'da başarıyla gerçekleşecektir. Çocukların savaşlarda ya da açlıktan ölmediği bir dünya temennisiyle tüm dünya çocuklarının şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, hatıra fotoğrafı da çektirdiği misafir Özbek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.