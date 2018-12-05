Başkan Sarıcaoğlu: “2023 vizyonuna hazırız”

Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin son beş yılda aldığı yatırımlarla kalkınma ve gelişme yolunda büyük bir sıçrama kaydettiğini söyledi. Kavak'ın bundan sonraki beş yıllık dönemi içinde projelerinin hazır olduğunu belirten Sarıcaoğlu, “Son beş yılda ilçemizi kazandırdığımız yaklaşık 600 milyon liralık yatırım ile adeta yeni bir görünüme kavuşturduk. Göreve devam etmemiz halinde gelecek beş yıl içinde hayat bulacak projelerimiz ile de ilçemizi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemiz önüne koyduğu 2023 vizyonuna uygun projelerle buluşturacağız” dedi.

“İlçemiz yarınlara daha güvenle bakıyor”

AK belediyecilik anlayışı ve hizmetleri ile buluşan ilçenin artık yarınlara daha güvenle baktığını dile getiren Sarıcaoğlu, “İlçemiz, alt yapı ve su gibi önemli sorunlarını tamamen ortadan kaldırdı. Kendisine bağlı 85 mahallesinin ulaşımdaki sıkıntısını önemli ölçüde çözdü. Yaptığımız onlarca park, düğün salonları ve sosyal donatılar ile de halkımızın bu yöndeki ihtiyaçları giderildi. Tüm bunların yanında ilçemiz son yıllarda yeni yapılan 3 bin dolayındaki yeni konut ile de modern kentleşme anlamında hızla mesafe aldı. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda yapacağımız çalışmalar ve projelerimizle daha büyük hedeflere hep birlikte koşacağız” diye konuştu.