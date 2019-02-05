Başkan Sarıcaoğlu bölgede ilki gerçekleştirdi

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı toplu sözleşme ile bölgede şirket işçileriyle toplu sözleşme yapan ilk ilçe başkanı oldu. Kavak Belediyesi Güven Göleti Sosyal Tesislerinde Belediye-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Başkan Sarıcaoğlu, belediyenin imkanları ölçüsünde çalışanlarına verilebilecek en iyi ücreti verdiklerini söyledi 2014'te göreve geldiklerinde hizmet anlamında çok geride olan ilçede çalışanları ile kenetlenerek AK belediyecilik anlayışı ile beş yılda ilçeyi adeta hizmete boğduklarını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, “Bu zaman içinde bir ekip olarak tüm çalışanlarımızla halkımıza neyi söz verdiysek yerine getirdik. Yaptığımız hizmetlerden dolayı her yıl bir kurum tarafından ödüle layık görüldük. Kavak'ın gelişimi için, halkımızın refahı için gece gündüz demeden çalıştık” dedi.

“5 yılda 526 milyon liralık yatırım kazandırdık”

İlçeye modern bir belediye hizmet binası yanında 14 parka ulaştıklarını yüzlerce kişinin ağırlanabileceği sosyal tesisler, 2 halı saha, dere ıslahları yanında ilçede 250 bin metrekare parke çalışması ile girmedik sokak bırakmadıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Tüm bunlar dışında atık su arıtma tesisi, 2 tane modern düğün salonu, 14 araçlık yeni araç filosu, öğrenci yurdu ve geliştirdiğimiz proje ile ilçenin 50 yıllık içme suyu sorununu çözdük. Doğalgazı getirdik. Kampüs Cezaevini getirdik. Bunlar gibi onlarca projeye hayat verdik 5 yılda 526 milyon liralık yatırım kazandırdık. Yatmadık, emek verdik. Bu güzel hizmetleri personelimle birlikte yaptık. Daha güzellerini de hep birlikte yapacağız. Yeni dönem için de çok güzel projelerimiz var onları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız” diye konuştu.

“Sendika olarak bir siyasi bağımız yok”

Daha sonra söz alan Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit ise Başkan Sarıcaoğlu'nu işçi hakları konusunda gösterdiği duyarlılık nedeniyle kutladı. Kavak'ta işçisiyle kenetlenen Başkan Sarıcaoğlu'nun ilçesine birçok alanda adeta bir değişim yaşattığını aktaran Yiğit, “Yapılan tüm bu güzel projelerde işçilerimizin emeğini ve alın teri var. Bizim sendika olarak bir siyasi bağımız yok. Bizim bağımız işçisinin derdi ile dertlenen, emeğe bakışı doğru olan başkana destek vermektir. Neticelenen bu toplu iş sözleşmesi ilk olması nedeniyle işçimiz lehine ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Bu anlaşmanın en önemli yanı da bölgede şirket işçileri ile ilçe bazında imzalanan ilk toplu sözleşme olmasıdır” şeklinde konuştu.