Başkan Sarıcaoğlu: “Deprem bilinci aşılamalıyız”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bulunan 20 bin nüfuslu ilçede halkı deprem konusunda bilinçlendirme çalışması yapacaklarını söyledi. Sarıcaoğlu, ayrıca vatandaşları oturdukları binaların da sağlamlık durumlarının gözden geçirmeye davet etti.

Alınan kararlar neticesinde açıklamalarda bulunan Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın çok yakınında olması dolayısıyla bu hat üzerinde meydana gelebilecek olası bir depremde en fazla hasarı ve zararı görecek yerlerden birisi. O nedenle ilçemizde böyle bir durumda can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirgemek amacıyla bir çalışma yapmayı planladık. Bu doğrultuda öncelikle ilçemizdeki eski veya yeni tüm yapıların depreme sağlamlık kontrolünden geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca AFAD'ın halkımızı depreme hazırlık konusunda bilinçlendirme çalışması yapmasını, hatta okullarda da öğrencilerimize bu yönde eğitici bilgiler verilmesini sağlamak istiyoruz. Böylece bunun bir toplumsal bilince dönüşmesini amaçlıyoruz. Depremlere hazırlık konusu deprem kuşağı üzerinde bulunan ilçemiz için çok önemli” dedi.