Başkan Sarıcaoğlu: “Halkımızın her ihtiyacı bizim projemizdir”

Kavak'ta birçok yatırım ve projeyi halkla buluşturduklarını ve yenilerini ortaya koymanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Bizler projelerimizi ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Kavak'ta halkımızın neye ihtiyacı varsa o bizim projemizdir. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte de daha modern bir Kavak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Sarıcaoğlu, “Kavak'ta görev dönemimiz içinde ilçemizin ihtiyaçları tek tek belirlenerek kalıcı yatırımlar yapıldı. Tüm hemşerilerimiz emin olsunlar ilçemizin geleceği bugünden daha güzel olacak. Bu yolda bizlere destek veren yanımızda olan herkese tüm ilçem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlçenin bu günlere ulaşması için belirledikleri hedef ve vizyon doğrultusunda birbirinden önemli projelere hayat verdiklerini ifade eden Sarıcaoğlu şunları söyledi:

“Belediye Başkanlığı görevinde olduğumuz iki dönemdir doğduğumuz büyüdüğümüz topraklara olan borcumuzu ödemek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Hizmet dönemlerimiz içinde gerek kamu, gerekse özel sektör yatırımlarının gelmesine öncülük ederek Samsun'un en hızlı kalkınan bölgesi olduk. Büyük emek isteyen tanıtım çalışmalarımızla ülkemiz yatırımcılarının ilgisini ilçemize çekerek Sanayileşme yolunda ciddi mesafe aldık. Kavak'ta birçok önemli yatırıma hayat verdik. Bundan sonra da üretmeye ve hizmetlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Onun için ilçemizin neye ihtiyacı varsa bizim projemiz odur diyoruz.”