Başkan Sarıcaoğlu: “Hepimizin ortak hedefi Kavak”

Yaptığınız işin bir vebali olduğunu unutmayın” dedi.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara erişiminin en üst seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda Kavak Kaymakamı Faruk Atar başkanlığında yapılan toplantıda muhtarlara seslenen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bulunduğunuz makamlara halkın oyları ile seçilerek geldiniz. Yaptığınız ve yapmadığınız her işin vebali olduğunu sakın unutmayın” diye konuştu.

Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi partilerin temsilcilerin katıldığı toplantıda muhtarları sahada en uç noktalarda görev yapan birim amirleri gibi gördüklerini söyledi. Vatandaşla devlet arasında köprü görevi yapan muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük değer verdiğini ve bunu her fırsatta gösterdiğini ifade eden Sarıcaoğlu, muhtarlardan da buna göre davranmalarını istedi.

“Hepimizin ortak hedefi Kavak”

Mücadelenin ilçeyi bir basamak daha üst seviyeye çıkartmak olduğunu ifade ederek bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Hedefimiz ilçemizi bulunduğu noktadan daha ileri taşımak, insanlarımızın refah seviyesini artırmak. Bizler bu hizmeti yaparken asla siyasi ayrımcılık yapmıyoruz. Sizler de yapmayınız. Size destek verene de vermeyen de hizmetin kalitelisini sunun. Kesinlikle ayrımcılık yapmayın. Öyle olun ki size oy veremeyen bile vermediğine pişmanlık yaşasın” şeklinde konuştu.

“Görevimiz halkımıza hizmet”

Muhtarların kendileri için çok değerli olduklarını söyleyen Kaymakam Faruk Atar da muhtarlardan işlerini severek yapmalarını isteyerek, "İşinizi yaparken asla kibire kapılmayın. Kimseye tepeden bakmayın. Unutmayınız ki bizlerin görev halkımıza hizmet etmektir. Vatandaşlarımızla yakından ilgilenin hizmette kesinlikle ayrımcılık yapmayın” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Atar, muhtarlardan ayrıca köylerinde yapılan düğün ve şenliklerde silah kullanılmamasını da sağlamalarını istedi.