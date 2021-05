Başkan Sarıcaoğlu: "Kimseyi yalnız bırakmayız"

Zabıta Ekipleri ile iftar saatinde sokağa çıkan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımı kendi elleriyle yaptı. Kapılarını çaldığı vatandaşlarla sohbet edip hatırları sordu. “Yalnız Değilsiniz” sloganı ile Kavak'ta ihtiyaç sahipleri ve Kovid-19 hastalarının evlerine sıcak yemek servisi yaptıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu zor günlerde tüm imkânlarımızla her daim vatandaşımızın yanındayız. Elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Belediye olarak her zaman vatandaşlarının yanlarındayız. Kavak'ta her gün 300 aileye sıcak yemek ikramı yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyleyen Saraçoğlu, “Bu hastalığı geçiren birisi olarak salgına yakalanan vatandaşlarımızın bu süreçte neler çektiğini neler yaşadıklarını çok iyi anlıyorum. O nedenle bu zor günlerinde hastalarımıza birkaç kap yemekle destek olmak istedik. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle de ‘Yalnız Değilsiniz' sloganı ile bunun kapsamını genişleterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da ekledik. Şimdi bu yaşadığımız tam kapanma sürecinde de Belediye olarak karınca kararınca insanlarımızı asla rencide etmeden, ifşa etmeden evlerine sıcak yemek ulaştırma gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımıza yemek ikramımızı hijyen kuralları çerçevesinde kullan-at kaplarda her gün çorbasıyla, sulu yemeğiyle, tatlısı salatasıyla birlikte veriyoruz. Bizim ulaşamadığımız ihtiyaç sahipleri 0553 5961402 Nolu telefonumuzu arayarak yardım talebinde bulunabilir. Yaşadığımız zor günleri el birliği ve dayanışma içinde aşacağız” diye konuştu.