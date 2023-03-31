Başkan Sarıcaoğlu: "Yatırımcılarımızın yanındayız"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemize gelip yatırım yapan girişimcilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Kavak ilçesinde kurulu bulunan ve yaklaşık bin 200 kadın işçinin istihdam edildiği tekstil firmasını ziyaret eden Başkan Sarıcaoğlu, tesislerde devam eden ilave yatırımları gezerek üretim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sarıcaoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında, "İlçemize gelip yatırım yapan girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Kavak'ın son yıllarda elde ettiği sanayi yatırımları ile Samsun'un sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor. Bizler Kavak Belediyesi olarak ilçemize gelen yatırımcı ve girişimcilerimizin her zaman yanlarındayız ve en büyük destekçileriyiz. İlçemizde yatırım yapım ilçemin gençlerine, insanlarına istihdam sağlayıp ekmek veren tüm girişimcilerimize şükran borçluyuz” diye konuştu.

Fabrikada Müdürü Necmi Yıldırım da çalışmaları ve üretimleri hakkında bilgi verdi. Kavak'ta kurulu tesislerinde yüzde 90'ı kadın olmak üzere istihdam sağlandığını anlatan Yıldırım, “İlave yatırımlarımızda tümüyle tamamlandığında fabrikamız bünyesinde istihdam ettiğimiz işçi sayısı 2 bine ulaşacak. Şuan 15 dünya markası ile çalışan bir firmayız ve üretimimiz tamamı yurt dışına gidiyor. Kavak sanayiciye karşı bu kadar yakın belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Firma olarak her zaman destekleri ile yanımızda olan başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.