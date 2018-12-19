Başkan Sarıcaoğlu: “Yeni ve modern bir kent doğuyor”

Kavak belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ın 2014 yılında AK belediyecilik ile buluşmasının ardından birçok önemli hizmete kavuştuğu söyledi. Halktan aldıkları enerji ile gece gündüz demeden yıllarca verdikleri emeklerin karşılığını şimdi modern bir kent ortaya çıkartarak aldıklarını belirten Başkan Sarıcaoğlu, “2014'te yatırımı ve alt yapısı olmayan, içme suyu sıkıntısı çeken, işsizlik nedeniyle insanların başka şehirlere göç ettiği ve bu nedenle ailelerin bölündüğü bir Kavak teslim aldık. Bugün ise ulaştığımız nokta ile güzel bir örnek teşkil ediyoruz” dedi.

“Halkımızla el ele verdik”

Kavak'ta ortaya koydukları her projede halkın ve muhtarların görüşlerini aldıklarını böylece yapılan hizmetlere sahip çıkılmasını sağladıklarını ifade eden Sarıcaoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu AK belediyecilik ve gönüllere dokunan hizmet anlayışı ile halkımızla el ele vererek aradan geçen 4,5 yılda her alanda kalkınan ve gelişen bir kenti ortaya çıkardık. İlçede yaptığımız ve gelmesine vesile olduğumuz yatırım tutarı 600 milyon lirayı buldu. Kavak bugün altyapı sorunu olmayan, gelecek 50 yıllık su ihtiyacını çözmüş, bakımlı yolları, modern konuşmasıyla, Organize Sanayi Bölgesinde üretimleri ile dünya pazarlarına yaptıkları ihracatları ile ülke ekonomisine katkı sağlayan sanayi tesisleri ve iş adamları ile bir dünya kenti olmuştur” diye konuştu.

“Tek beklentimiz sadece yeni dönem için bir yetki”

Görevi süreci içerisinde ilçenin birçok önemli sorununun çözüm bulduğunu ve 16 proje ile yola çıktıkları ve Kavak'ta 70 projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sarıcaoğlu, “Şimdi ise daha büyük projeler ile yeni dönem için hizmete hazırız. Tüm bunları hayata geçirmek için de tek beklentimiz sadece yeni dönem için bir yetki“ şeklinde konuştu.

“Kavak artık ayrı bir güzel”

Gelişimi ile farklı bir görünüme kavuşan ilçenin artık geleceğe daha bir umutla baktığını kaydeden Sarıcaoğlu, “İlçemizde yürüttüğümüz yoğun çalışmaların ilçe halkınca takdir ve beğeni ile karşılanması bizlerin en büyük mutluluğu oluyor. Cadde ve sokaklarda yürüttüğümüz ışıklandırma çalışmalarımız da vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. İlçe sorunlarının yanı sıra estetiğe de her zaman önem verdik bundan sonrada modern bir kent inşa etme adına elimizden gelen her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu.