Başkan Taşçı: "Eğitime 10 milyon TL destek verdik"

Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "5 yılda eğitime 10 milyon TL'lik destek verdik. Ayrıca 60 bin metre okul alanı oluşturduk" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve şube müdürleriyle birlikte, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret etti. Atakum İlçesindeki eğitim kurumlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Başkan Taşçı'ya plaket verdi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren, ilçedeki eğitim kurumlarının değişimi, gelişimi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Taşçı, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, daha iyi koşullarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduk. 5 yıllık görev sürecimizde, eğitimi önceliklerimiz arasında tuttuk. İlçemizdeki okulların fiziki ve sosyal gelişimleri için elimizi taşın altına koymaktan asla kaçınmadık. Spor alanları olmayan okullara spor alanları kazandırdık. Okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için sürekli çalıştık, ürettik. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, yeni yapılacak okullar için 60 bin metrekare okul alanı ürettik. Ayrıca 5 yıl içerisinde 10 milyon TL'yi aşkın bir bedel ile tesis kazandırma, bakım, onarım, çevre düzenlemesi çalışmalarını, ilçemizdeki okullarımız için gerçekleştirdik. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile işbirliği içerisinde olarak çocuklarımızın daha da uygun şartlarda yarınlara hazırlanması için çalıştık" diye konuştu.