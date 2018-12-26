Başkan Taşçı: “Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda”

Samsun'da havaların aniden soğuması ve gelen kar uyarılarına karşı her zaman hazırlıklı olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ekiplerimiz 7/24 görevinin başında. Atakum Belediyesi olarak kar yağışının beraberinde getirebileceği sorunlara karşı hazırlıklıyız” dedi.

Güçlü bir araç filosu ve 7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle çetin kış şartlarına hazır olduklarını kaydeden Başkan Taşçı, “Karla mücadele konusunda güçlü bir belediye olduğumuzu geçtiğimiz senelerde ortaya koymuştuk. Bu yıl da kar yağışlarının eziyet değil, keyif haline gelmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi ekiplerinin ilçede yaşanan kar yağışlarında her zaman üstün bir performans göstererek Atakumluları en az mağduriyetle kışı atlatmalarını sağladığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Fen İşleri Müdürlüğümüz bu yıl da kışa kapsamlı bir şekilde hazırlandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen verileri sürekli takip eden ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda hayatı felç etme noktasına gelen ancak zamanında müdahalelerimizle sorunsuz atlattığımız kar yağışları, eziyet değil keyif haline gelmişti. Atakum Belediyesi olarak bu yıl da kışa hazır” şeklinde konuştu.

Kış şartlarında etkili müdahaleler için fen işleri araç ve malzeme filosunu güçlendirdiklerine dikkat çeken Başkan Taşçı, “Dört çeker kamyonlarımızın tamamına kar küreme aparatları monte edildi. Aynı şekilde tuzlama yapılması için de aparatlar eklendi. Güçlü bir araç filosu ile çetin kış şartlarına karşı hazırız. Gerek ilçe merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde yolların kapanmaması, trafiğin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele edeceğiz. Atakum Belediyesi bu anlamda güçlü bir belediye olduğunu geçtiğimiz senelerde ortaya koymuştu. Bu yıl da vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışacağız” diye konuştu.