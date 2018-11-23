Başkan Taşçı: “Öğretmenler bizim için çok kıymetli”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) usta öğreticileriyle bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) bünyesinde Atakumlu kadınlara yönelik gerçekleştirilen meslek edindirme kurslarında görevli usta öğreticilerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Öğretmenler Günü'nü kutladığı usta öğreticilere gül dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Başkan İshak Taşçı öncülüğünde Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede binlerce kadının, onlarca farklı alanda kurs gördüğü AKSEM, görev yapan usta öğreticilerle Yalı Kafede bir araya gelen Başkan İshak Taşçı, “İnsan yetiştirmenin öneminin farkında olan ve bu anlamda büyük fedakarlıklar ortaya koyan öğretmenlerimize karşı büyük saygı duyuyorum. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezinde büyük bir özveri ile kadınların sosyal, kültürel ve istihdama yönelik kazanımlar elde etmesine imkan sunan usta öğreticilerimizi de bu anlamda kutluyorum. Öğretmenler, bizim çok kıymetli. Bu kıymetten ve önemden hareketle her zaman öğretmenlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı etkinliğe katılan usta öğreticilerin ardından, öğretmen olan eşi Fatma Taşçı'ya da çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.