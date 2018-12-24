Başkan Taşçı: “Sorumluluğumuzun farkındayız”

Türkiye'nin en genç nüfusa sahip kentlerinden biri olan Atakum'da, genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı projeler ürettiklerini ifade eden Atakum belediye Başkanı İshak Taşçı, gençlere yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini söyledi.

Atakum'un rekor düzeyde artan nüfusunda, gençlerin önemli bir çoğunluğa sahip olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türkiye'nin en genç nüfusa sahip kentleri arasında olan ilçemizde, gençlere karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu farkındalıktan hareketle, sürekli olarak gençlerimizle bir araya geliyor, genç fikirlerden faydalanıyoruz. Samsun'un tek gençlere yönelik hizmet masasını Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz genç odaklı projelerimizi, gençlerimizle birlikte belirliyor, hayata geçiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha da iyi koşullarda yaşaması, daha da iyi imkanlardan faydalanması noktasına üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu sayede ilçemiz, gençler için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor” şeklinde konuştu.

Gençlerle sürekli olarak fikir alışverişi yaptıklarını, talep ve önerilerini aldıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde buluşmasının yanı sıra yeni sportif alanlara da sahip olması için önemli çalışmalara imza attık. İlçemizin birçok farklı bölgesinde, spor alanları, sportif tesisler kurduk. Mahallelerimizde kurduğumuz spor alanları, halı sahaların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Öte yandan kültürel etkinliklerimiz, sosyal projelerimizle gençlerimiz için önemli çalışmalara imza atıyoruz. İstihdam odaklı çalışmalarımızla da gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Gençlerimize yönelik düzenlediğimiz onlarca kursumuzla, kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakmasını hedefliyoruz. Aynı doğrultuda gençlerimizin için, KOSGEB ile işbirliği içerisinde girişimcilik kursları düzenliyoruz. Bu kurslar sayesinde onlarca genç, iş arayan konumundan işveren konumuna ulaşmıştır. Gençlerimizi önemsiyoruz. Bu doğrultuda projeler üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.