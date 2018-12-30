Başkan Taşçı: "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

2018 yılında rekor düzeyde proje ve çalışmalarla başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yeni yılda tempoyu daha da artırarak Atakum'un gelişimine yön vermeye devam edeceklerini söyledi.

Atakum Belediyesi olarak 2018 yılı boyunca hayata geçirdikleri rekor yatırımlar ve başarılı belediyecilik faaliyetlerinin, 2019 yılında da artarak devam edeceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yeni yılda da hayalimizdeki şehir Atakum için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Atakum ilçesinin Türkiye'nin en yaşanılabilir kentleri arasına girdiğini ifade eden Başkan Taşçı, "2018 yılında Atakum Belediyesi olarak ekonomiden spora, sağlıktan turizme, istihdamdan sosyal sorumluluk projelerine, her alanda hayata geçirdiğimiz onlarca yatırımla, ilçemizin gelişimine yön verdik. Karadeniz'in en hızlı nüfus artışına sahip ilçesiyiz. Adeta herkes Atakum'da yaşamak istiyor. Bu anlamda ilçemizin nüfusu 2018 yılında yaklaşık 10 bin kişi artarak, 200 bini geçti. Belediyecilik anlamında sağladığımız başarı, ilçemizin Türkiye çapındaki imajını da önemli bir noktaya getirdi. İngev tarafından Birleşmiş Milletler kriterlerine göre yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Atakum, Türkiye'nin en yüksek insani gelişmişliğine sahip ilçeleri arasında yer aldı. Bu listede bulunan Karadeniz'in tek ilçesi olma gururunu yaşıyoruz" dedi.

2018 yılını rekor düzeyde projeler ve çalışmalarla dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Başkan Taşçı, "2018 yılı, Atakum için verimli bir yıl oldu. Vatandaşlarımızın yıllardır eksikliğini çektiği birçok önemli yatırımı 2018 yılında hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Osmanlı Hamamları, Seyir Tesisleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası, Öğrenci Etüt Merkezi, Taflan Sosyal Tesisleri, E-Belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi, Ömer Halisdemir Parkı ve Çay Bahçesi, Aqua Park, Kent Ormanı, Hobi Bahçeleri gibi birçok projemizin açılışını 2018 yılında gerçekleştirdik. Lozan Çarşı Cadde, Akarsu Rekreasyonu, Yayla Konaklama Tesisleri, Küçük Sanayi Sitesi, Kent Meydanı gibi birçok projemizin de çalışmalarında sona yaklaştık. Yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda 2019 yılında da hayalimizdeki şehir Atakum için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yeni yılın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere, tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" şeklinde konuştu.