Başkan Taşçı'dan ‘Kültür Sanat Merkezi' müjdesi

Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde icra edildi. Şef Volkan Sağlam yönetimindeki konser iki bölümden oluştu. Yaklaşık iki saat süren konserde izleyenler oldukça keyifli anlar yaşadı. Salona sığmayan bazı sanatseverler ise merdivenlere oturarak şarkılara eşlik etti.

"Atakum'da şuanda Türkiye'nin 72 ilinden hemşehri toplulukları ikamet ediyor"

Konserden önce açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yaşamış olduğu ilçe içerisinde, yaşayan insan topluluğuyla ve kültüre, sanata değer veren sanatçılar ve yöneticilerin işbirliğiyle Atakum'un her faaliyette en güzeline layık olduğunu söyledi. Atakum'un kültürel ve sanatsal noktasında Atakum Belediyesi olarak zaman zaman sıkça bu tarz etkinlikleri yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Taşçı, “Çünkü Atakum ilçemiz gelişen, büyüyen yapısıyla ve ilçemizin ciddi anlamda bölgenin çekim merkezi olması münasebetiyle ve kısacası Karadeniz Bölgesi'nin küçük bir İstanbul modeli olması vesilesiyle kültürel farklılıklarımızın çok olması kültürel zenginliğimizi ortaya çıkarıyor. Atakum ilçemizde şu anda Türkiye'nin 72 ilinden hemşehri toplulukları ikamet ediyor. Atakum ilçemiz Karadeniz Bölgesi'nin tamamından ve özellikle de İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey yakası dediğimiz kısmından ciddi anlamda göç alıyor. Her yıl yaklaşık 14 bin civarında nüfus artışıyla Karadeniz Bölgesi'nin en hızla gelişen ilçesi ve 2017 yılında da gelişmişlikte Türkiye ikinciliğine kadar çıkmış bir ilçeyiz” dedi.

Kültür Sanat Merkezi müjdesi

Konserin gerçekleştirileceği salonun yaklaşık 600 kişilik olduğunu belirten Başkan Taşçı, “Atakum ilçemizde böyle bir sanat konserinde bu salon yetmiyor. Vatandaşlarımız ayakta kaldı. Tabii ki bu geçen 4 buçuk yıllık süre zarfında çok işler yaptık. 55 projeyle yola çıktık 87 projeyi halkımızla buluşturduk. Ancak bu salonda vatandaşlarımız ayakta kalıyorsa bizim eksiğimiz var demektir. Şu anda Atakum Belediyemizin elinde mevcut bulunan Atakum Belediye Spor Stadının olduğu yere en az bin kişilik, 500 kişilik ve 200 kişilik içinde 3 tane bu tarz salonların olabileceği ve ayrıca tiyatro anlamında ciddi bir salona sahip olacak Atakum Belediyesi Spor Stadının olduğu alanın yukarı kısmından ve önü açıkça meydan olabilecek bir tarzda Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezini sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönem inşa edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Taşçı'nın konuşmasının ardından Türk Sanat Müziği Korosu sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Konserin sonunda çiçek takdimi yapıldı. Konsere, AK Parti Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevim Aydın Özil de katıldı.