Başkan Togar: “2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz”

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında yoğun programlarına devam eden Başkan Togar, Tekkeköy, “2023 yılında Türkiye'de herkesin konuştuğu ismi köy eklentisi olan örnek bir ilçe haline gelecek” dedi.

Gönül sohbetlerine ve gönüllere misafir olmaya devam ettiklerine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Gönül sohbetlerimiz çerçevesinde Gökçe Mahallemiz ile Hamzalı Mahallemizdeki vatandaşlarımız ile buluştuk. Vatandaşlarımıza 2014 -2019 yılları arasında ilçemizdeki gelişmeleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve hayata geçirmiş olduğumuz projelerimizi anlattık. Ayrıca 2023 vizyon projelerimizi paylaştık” diye konuştu.

Yeni projelerin uygulama aşamasında olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, “Tekkeköy halkı istedi, hayal etti birlikte gerçekleştirdik. 31 Mart yerel seçimlerinin ardında ilçemizi birlikte yönettiğimiz halkımız yetkiyi tekrar bizlere verdiğinde bugün olduğu gibi bugünden sonrada birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde ilçemizde önemli projeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi ilçemize bir fakülte ve öğrenci yurdu kazandırmak idi. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun aday tanıtım toplantısında müjdeyi verdi. Ardından Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın bizleri ziyaret ederek ilçemize 16 bölümden oluşacak bir fakülte kurulması için gerekli çalışmaların başlatılması noktasında startı verdi. Böylelikle ilçemizin bir asırlık hayali olan devlet hastanesinin ardından ikinci beş yıl için en büyük hayalimiz olan fakülte ve öğrenci yurdu için somut adımlar atılmış oldu” şeklinde konuştu.

“Tekkeköy'de hizmet yağmuru devam edecek”

İlçedeki değişim, gelişim ve büyümenin hız kesmeden devam edeceğine değinen Başkan Togar, “Tekkeköy yılarca iktidarla buluşamamış. 2014 yılında iktidar ile buluşması ile dev yatırımlar ilçe halkımız ile buluştu. Birçok proje devlet yatırımı iktidar gücü ile yerele yansıdı. İlçemizi el birliği ile omuz omuza bu günlere taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz. Tabi daha yapacak çok işimiz var. Bu birlik bu beraberlik devam ettiği sürece hayallerimiz, projelerimiz ardı sıra gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.