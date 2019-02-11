Başkan Togar: “Bu kutlu yolda daha nice başarılara imza atacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'na gönül veren tüm bireylerle bu kutlu yolda daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, kırsal mahallelerdeki gönül sohbetlerinden dönüşte İstiklal Mahallesi'ndeki SKM önünde yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

“Bu güvene layık olmak için daha çok çalışacağız”

İlçe halkının yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Şükürler olsun ki vatandaşlarımız ile aramızda yıkılmaz köprüler inşa etmişiz. Buna burada bir kez daha şahit olduk. Halkımızın bu yoğun ilgisi omuzlarımızdaki yükü kat kat arttırıyor” ifadelerini kullandı.

İlçenin ulaşmış olduğu gelişim, değişim ve büyümede tüm ilçe halkının payı olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, “İlçemizin bugün ulaşmış olduğu modernleşme hamlesinde herkesin bir katkısı var. Bize güvenen, inanan bu görevi bize layık gören halkımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık. Bundan sonraki süreçte de aynı çizgide devam edeceğiz. Ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'na gönül veren tüm bireylerle bu kutlu yolda daha nice başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

Miting gibi karşılama

Akşam programları dönüşünde saatin ilerlemiş olmasına rağmen kendisini bekleyen kalabalığın sürprizi ile karşılaşan Togar, “Kırsal mahallelerimizde dostlarımızla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle ilçemizin geleceğiyle ilgili proje ve çalışmalarımızı içeren gönül sohbetimizden dönerken İstiklal Mahallemizdeki seçim büromuzda bizleri bekleyen yüzlerce yol ve dava arkadaşımızın sürprizi ile karşılaştık. Gerçekten ilk günkü aşkla herkes sokaklara dökülmüş. Bu tablo karşısında bir kez daha gururlandım. Bu vesileyle İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, teşkilatımız ve Cumhur İttifakına gönül veren gönüldaşlarımızın yoğun katılımıyla İstiklal Mahallemizdeki Seçim Koordinasyon Merkezimizin de açılışını coşkuyla yapmış olduk. Bizlerle bu yola baş koyan bir kez daha bizi yalnız bırakmayarak meydanları dolduran Tekkeköy sevdalısı kardeşlerime teşekkür ederim” diye konuştu.