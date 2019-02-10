Başkan Togar gençlerle buluştu

Tekkeköy'deki Seçim Koordinasyon Merkezinde gençler tarafından organize edilen kahvaltıda konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugün bir kez daha gençlerimizdeki heyecanı gördüm. 2014 yılındaki yerel seçimlerden daha hareketli ve aktif olan gençlerimiz heyecanlı bir şekilde göreve hazır. Bir kez daha ilçemizde tarih yazarak merkez ilçelerdeki en yüksek oy oranıyla Tekkeköy'ümüzü birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe tarihinde ilk defa Tekkeköy'ün iktidarla buluştuğunu söyleyen Başkan Togar, "İlçemiz kurulduğu tarihten 2014 yılına kadar hiçbir zaman iktidarla buluşamadı. 2014 yılında sizlerin desteği ile ilk defa ilçemizi iktidarla buluşturmayı başardık. Ardından ilçemiz birçok dev devlet yatırımla buluştu. Hayallerimiz bir bir gerçekleşti. En büyük hayalimiz ve ilçemizin bir asırlık özlemi olan devlet hastanesini ilçemize birlikte kazandırdık. İkinci en büyük hayalimiz olan fakülte ve öğrenci yurdu ile ilgili çalışmalarımıza da başladık. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun aday tanıtım toplantısında verdiği müjdenin akabinde Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın bizleri ziyaret ederek ilçemize 16 bölümden oluşacak fakülte kurulması için birlikte çalışmalara başladık. Bu büyük projelerin devamı için iktidar gücüne ihtiyacımız var. Bugün burada bizlerle gönül birlikteliği yapan Cumhur İttifakının birleştirici gücüyle bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha ilk günkü aşkla çalışarak ilçemizde hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Birlik beraberlik ve Tekkeköy sevdasıyla aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diye konuştu.