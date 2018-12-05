Başkan Togar: “İlçemiz her geçen gün değişiyor ve güzelleşiyor”

Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesinde farklı alanlarda sürdürülen çalışmaların yanında özellikle meydan ve merkezi alanlarındaki peyzaj ve çevre düzenlemeleri hız kazandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçenin çehresini ve görünümünü değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. İlçenin her alanda farklılaştığını ve güzelleştiğini aktaran Başkan Togar, kendilerinin özellikle halkın yoğun kullandığı alanlara daha estetik bir görünüm kazandırabilmek için titiz çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

“Çalışmalar aralıksız devam ediyor”

Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında ilçenin çevresini değiştirmek maksadıyla başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği bilgisini veren Başkan Togar, “Hızla süren yapılaşmanın yanında yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız neticesinde ilçemiz her geçen gün değişiyor ve güzelleşiyor. Her alandaki çalışmalarımızın yanında özellikle çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımıza hız verdik” şeklinde konuştu.

“Halkımıza kulak veriyoruz”

İlçedeki değişim ve gelişime uygun hamleler ve hizmetler ortaya koyulduğuna vurgu yapan Togar, “Bir şehri, bir ilçeyi yaşanır yapan o ilçe halkının tamamını kucaklayan beklenen hizmetleri hayata geçirmekle başlar. Bizler de halkımızın nabzını tutarak, onlara kulak vererek projelerimizi, hizmetlerimizi planlayıp hayata geçiriyoruz. Hep birlikte gönül birliği ile el ele bu günlere taşıdığımız herkesin hayallerini süsleyen ilçemizin dört bir yanı gayretlerimizle günden güne daha da güzelleşiyor. Estetik dokunuşlar ve çeşitli süs bitkileriyle yapmış olduğumuz düzenlemeler ve peyzaj çalışmalarımız neticesinde Tekkeköyümüzü yepyeni, farklı, örnek bir görünüme kavuştu. Bu ve buna benzer çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.