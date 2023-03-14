Başkan Togar: “İnsanların yaşamaktan keyif alacağı bir şehir filizleniyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Muhtarlar Birliği ve Tekkeköy Muhtarlar Derneği'ndeki muhtarları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Mahallelerde yürütülen çalışmalara dair son gelişmeleri paylaşan Başkan Togar, vatandaşların talep ettikleri konulara ilişkin de muhtarlardan bilgiler aldı. Tekkeköy'ün geleceği için birlik beraberlik içinde çalışmanın önemine vurgu yapan Hasan Togar, “Sizler her biriniz bizim için vatandaşlarımıza uzanan birer köprü oluyorsunuz. Onların bizlerden isteklerini sizler aracılığıyla öğreniyor, yaptığımız işlerin vatandaşlarımızda karşılığını sizler vasıtasıyla görüyoruz. Bizleri misafir eden sizlerle mesai arkadaşı olmaktan birlik beraberlik içinde Tekkeköy'ün geleceği için çalışmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Tekkeköy'ü daha güzel yarınlara taşımayı hedefledikleri belirten Başkan Hasan Togar, “Samsun'un en çok değişen ve gelişen ilçesi olma hedefiyle yola devam ediyoruz. Büyük hayalleri gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar attık ve hala da yapılacak işler yürüyecek yollarımız var. Tekkeköyümüz doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yönleriyle eşsiz bir coğrafyaya sahip olmasının yanı sıra bir kültür ve spor kenti olma yolunda da büyük potansiyelleri barındırıyor. Tarımın her geçen gün geliştiği sanayinin yeni imkanlar sağladığı hem doğal yaşamın hem şehir yaşamının aktif olduğu bir ilçe hayal ediyoruz” diye konuştu.

Tekkeköy'de insanların yaşamaktan keyif alacağı bir şehrin filizlendiğini belirten Togar, “Şehrimiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Yaptığımız yatırımlarla sağladığımız imkanlar ve kazandırdığımız tesislerle her geçen gün bizler de bunu teşvik ediyoruz. Şehrimizin bir yandan sanayisi gelişirken bir yandan doğasıyla kopmuş bir hale gelmesini istemiyoruz. Kırsaldaki vatandaşlarımıza sağladığımız tarım destekleriyle, sanayimizdeki istihdam imkanlarımızın büyümesiyle insanların yaşamaktan keyif alacağı bir şehri filizlendiriyoruz” şeklinde konuştu.