Başkan Togar öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi. Okullarda yaşanan heyecana Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'da yaptığı ziyaretlerle ortak oldu. Başkan Togar, Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte Antyeri İlkokulu ve Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilere çok çalışmalarını tavsiye eden Başkan Hasan Togar, “Sıradan birisi olarak yaşamak için sıradan çalışın yeterli. Lise mezunu olun, üniversite mezunu olun, olmama kaydınız olmasın. Ama sıra dışı yaşamak istiyorsanız; lise ve üniversiteyi sıra dışı çalışarak geçireceksiniz. 7-8 yıl sıra dışı çalışacaksınız ondan sonra 80 yıl istediğiniz gibi yaşayacaksınız” dedi.