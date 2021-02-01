Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy'e bağlanmak isteyen mahalleler var”

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, önceki yıllarda bazı mahallelerin Tekkeköy'den ayrılmak istediklerini ancak kendi dönemlerinde yapılan hizmetler ile artık diğer ilçelerdeki mahallelerin referandum yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası ile Tekkeköy'e bağlandığını söyledi.

Samsun'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan sanayi, sağlık, tarih ve turizm kenti Tekkeköy, adındaki köy ibaresini bir kenara bırakarak, giderek gelişip, şehirleşiyor. Önceki yıllarda özellikle kırsal kesimde bulunan mahalleler referandum ile Tekkeköy'den ayrılmak isterken şimdilerde ise referandum yaparak, ilçeye bağlanmak istiyorlar. Başkan Hasan Togar, son olarak Fındıcak Mahallesi'nin referandum ile Tekkeköy ilçesine bağlandığını belirterek, 62 olan mahalle sayılarının 63'e yükseldiğini dile getirdi.

Tekkeköy Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Korona virüsü ile herkes mücadele devam ediyor. Dünya, bütün liderlerin de dediği gibi asla eskisi gibi olmayacak. 1 saat önce telefonla konuştuğumuz birinin 1 saat sonra kötü haberini alabiliyoruz. Ya da 15 gün hastanede tedavi görmüş birisinin taburcu olmasını beklerken acı haberi ile karşılaşıyorsunuz. Demek ki bu dünya çok hesap yapılacak kadar uzun değil, insanların birbirini kıracağı kadar da uzun değil. Önemli olan insan olarak dostluğu, arkadaşlığı, büyüklüğü ve küçüklüğü bilebilmektir” dedi.

“Referandum ile Tekkeköy'e bağlanmak isteyen mahalleler var”

Tekkeköy'ün kabuğunu kırarak hızlıca geliştiğini ve bunun yansımalarını da gördüklerini ifade eden Hasan Togar, “Bugün Tekkeköy'ün 62 olan mahalle sayısı 63 oldu. Fındıcak Mahallesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Tekkeköy ilçemize bağlandı. Bu bizim için ayrı gururdur. Geçmişte bu ilçeden referandumla ayrılmak isteyen köylerin, mahallelerin olduğu dönemlerden bugün referandumla Tekkeköy'e bağlanmak isteyen mahalleler var. Bu bizim için büyük bir gururdur. Normalde kırsalda hizmet etmek sıkıntılıdır. Bize kim bu konuda teveccüh ediyorsa o köylerin referandum yapıp Tekkeköy'e bağlanması bize yük değil şereftir, gururdur. İnşallah bunun gibi daha bir sürü mahalle bize bağlanmak ister” diye konuştu.

“15 yıl görev yapıp da eksiklerim var diyenin kendisi eksiktir”

Tekkeköy'ün her açıdan örnek bir belediye olduğunu belirten Togar, şunları söyledi:

“Bana göre Tekkeköy Belediyesi ekip olarak Türkiye'nin örnek belediyelerinden bir tanesidir. İstisnaları mutlaka vardır ama çok iyi çalışan ve işini severek yapan bir ekiple hizmet veriyoruz. Bu zamana kadar belediye, hayatımda her işin önünde oldu. Benim hayatımda evim bile belediye kadar önemli olmamıştır. Buradaki amacımız yarın öbür gün arkamızdan insanların iyi konuştuğu şeyleri duyabilmektir. AK Parti'nin belediyeler için 3 dönem kuralı vardır. Bence de çok geçerli bir durum. Bir isim, kim olursa aynı yerde 15 yıl boyunca görev yapıp da hala, ‘daha eksiklerim var' diyorsa onun kendisinde eksilik vardır. ‘Çok daha farklı yerlerde ve görevlerde niyetim var' diyebilir. Ona eyvallah. Allah herkese bu kamu görevini nasip etmez. Biz de bu nasibi bilip de ona göre davranırsak daha iyi olur.”

Muhtarlar da Başkan Togar'a samimi açıklama ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendi düşüncelerini paylaştılar.