Başkan Togar tebrikleri kabul ediyor

Tekkeköy'de yüzde 50,41 oy oranı ile ikinci dönemde de koltuğunu koruyan Başkan Hasan Togar, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşların tebriklerini kabul etti.

AK Parti'den tekrar başkan seçilen Hasan Togar'a, Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki tebrik töreninde AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, AK Parti Tekkeköy Kadın Kolları ile Gençlik Kolları Başkanları ve üyeleri de destek verdi.

İlçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yapan Başkan Togar, kazananının Tekkeköy olduğunu belirterek, "Biz öyle bir 5 yıl yaşadık ki ilçemiz, 58 yıl boyunca hem yerelde hem de kamu anlamında yapılmış olan yatırım kadar yatırım gerçekleştirmiş olduk. 8 yılda 9 okulu ilçemize kazandırdık. Geçtiğimiz 5 yılda Tekkeköy bir şehir kimliğine büründü. Hedefimizde olan yatırımları yaptığımız zaman Tekkeköy'ün yerleşik nüfusu 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin olacak. Tekkeköy, 58 yıl sonra bir iktidar partisi ile buluştu ve ikinci kez halkımız bana bu yetkiyi verdi. Buna layık olmaya çalışacağız. Bu seçimi kazananı Tekkeköy olmuştur. Tekkeköy'de; istikrar, iktidar, birliktelik, huzur ve mutluluk var. Bu saatten sonra sahada olacağız. Beş yılda yapmış olduğumuz hizmetlerin, çalışmaların, projelerin beş katını önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz" dedi.

“Tekkeköy bize sahip çıktı”

Yetmiş güne yakın süren seçim çalışmalarında sahada çalışan, emek harcayan herkese teşekkür eden Başkan Togar, “Öncelikle bizlerle bu yola baş koyan herkese minnetlerimi sunuyorum. Tekkeköy sevdalıları Tekkeköy'e biz kez daha sahip çıktı. Tekkeköy bizim evimiz bu zaferi de hep birlikte kazandık. 52 bin nüfusla yine bir aile gibi çalışmaya herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Tüm Tekkeköy halkına ve bizlerle bu kutlu yolda çalışan herkese bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise Tekkeköy'ün seçimlerde bir geleneği bozduğunu ikinci kez iktidar partisiyle devam ettiğini belirterek, "Kızgınlık, öfke, kin ve haset bizim işimiz değil. Bu tarz davranışlar bizim geleneğimizde yok. Biz sevgi tohumlarını ekmeye, gecemizi gündüzümüze katarak, daha fazla insana dokunan gönül belediyeciliği ile devam etme arzusundayız. Yüzümüzü kara çıkartmadınız. Tekkeköy'ün geleneğini de bozarak yolunuza da devam ettiniz. Aynı adayın üst üste kazanması önemli bir durum. Tekkeköy, sadece seçimi kazanmadı. Tekkeköy, burada bir geleneği önemli bir yerleşmiş anlayışı da Hasan Togar ile kırmıştır" şeklinde konuştu.