Başkan Togar: "Tekkeköy'de girmedik gönül bırakmayacağız"

AK Parti mahalle başkanlarıyla yapılan istişare toplantısında konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Heyecanımız ve sevdamızla daha yapacak çok iş, götürecek nice hizmetimiz var. Tevazu ve samimiyet ile ilçemizde çalmadık kapı girmedik gönül bırakmayacağız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Maraş'ın katılımıyla AK Parti mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ağırlar ve Maraş'ın konuşmaları sonrası söz alan Başkan Hasan Togar, Tekkeköy'ün AK Parti iktidarında milyonlarca liralık yatırım aldığını ve her geçen gün gelişen bir kent olduğunu belirtti. Bunun en son örneğinin Tekkeköy Devlet Hastanesi olduğunu belirten Başkan Togar, "Yaklaşık 9 yıl boyunca yaptığımız milyonlarca liralık yatırımlar bir yana, şehirlerin kaderini değiştirecek yapılar oralara kurulan üniversiteler ve hastanelerdir. Burada da bir hastanemiz var. Allah'tan bir aksilik olmazsa 2023 yılı sonunda Tekkeköy Devlet Hastanesi bitecek. Bizim bu yatırımlar için AK Parti'ye, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var. Bu yatırımlar onun, ülkemizi taşıdığı nokta sayesinde mümkün olabiliyor" diye konuştu.

Geleceğe ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde emin adımlarla yürünebileceğini belirten Başkan Togar, "2023 genel seçimlerine ilerlerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararımız çok açık ve nettir. Cumhuriyetimizin 100. yılında güçlü bir Türkiye kararlılığını sürdürmeyi arzuluyoruz. 20 yılda beraber çok yollar yürüdük, çok hendekler aştık. Ülkemiz bizim iktidarımızdan önce birçok kanayan yaraya sahipti. Bir insan yaralıysa bu yaralar birileri tarafından hep kaşınıyorsa iyileşemez, güçlenmek bir yana her geçen gün daha kötü gider ya; bizden önce bu hep böyleydi. Bu yaralar Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde kapandı. Oraya uzanan eller itildi. Her geçen gün iyileşen, gelişen; geliştikçe bölgesinde lider ve örnek bir duruş sergileyen ülke haline geldik. Bugün ülkemiz tarım, sanayi, üretim ve ihracat gibi birçok alanda yaptığı atılımlarla parıldıyor. Bugün ülkemiz ileri teknoloji ürünler geliştiriyor; bu alanda ‘ben de varım' diyor. Vatandaşına sosyal devlet anlayışıyla şefkat ve merhamet duygularıyla yaklaşıyor. Bunun en büyük örneğini pandemi döneminde gördük. Bugün birileri demokrasi ve özgürlüklerin kendi tek elinde olduğunu savunurlar fakat bu ülkeyi demokrasi ve özgürlükte ileri noktaya taşıyan da AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bu kazanımlarımızın devamını istiyoruz. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında da güçlü bir Türkiye kararlılığının devam etmesini istiyoruz. Bitmek bilmez heyecanımız ve sevdamızla daha yapacak çok iş, götürecek nice hizmetimiz var. Davamızdan dönmeyeceğiz! Mahalle mahalle, sokak sokak destan yazacağız. Tevazu ve samimiyet ile ilçemizde girmedik gönül bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 yolunda bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunu bu ülkeye yaşatacağız" şeklinde konuştu.