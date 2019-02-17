Başkan Togar: "Ustalık dönemimizde beş kat fazla hizmet yapacağız"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Ülkemizin bekası ve yarınları için Cumhur İttifakı'na gönül veren yediden yetmişe tüm bireylerle ilçemizi ustalık dönemimizde daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını yoğun tempoyla sürdüren Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, farklı mahallelerdeki gönül sohbetlerinden dönüşte Yağbasan Mahalle meydanında gençlik kolları tarafından Yağbasan ve Beyoğlu gençleriyle organize edilen karşılama programında coşkuyla karşılandı.

"Heyecanımız Her Geçen Gün Artıyor"

Yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Her gittiğimiz yerde bize inanan ve güvenen kardeşlerimizin, büyüklerimizin oluşturmuş olduğu mitinge dönüşen kalabalıklar heyecanımızı her geçen gün kat kat arttırıyor. Beş yıl öyle çalışalım ki beş yıl sonra karşınıza çıktığımızda bunlar ne yapmış demesinler diye çok çalıştık. Biz bu beş yılda belediyeciliği öğrenerek hayal edilemeyecek projeleri hayata geçirdik. Kısa sürede 61 dönüm arazi üretip Sağlık Bakanlığımıza devrederek 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin vücut bulmasını sağladık. Artık çıraklık dönemimiz bitti. Önümüzde ustalık dönemimiz var. Şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin beş kat fazlasını önümüzdeki süreçte halkımız ile buluşturacağız. İlçemizin bugün ulaşmış olduğu modernleşme hamlesinde herkesin bir katkısı var. Bize güvenen, inanan bu görevi bize layık gören halkımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık. Bundan sonraki süreçte de aynı çizgide devam edeceğiz. Ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'na gönül veren tüm bireylerle bu kutlu yolda daha çok çalışıp, üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"17 yıldır halkımızın hep yanında olduk"

Akşam programları dönüşünde kendisini bekleyen kalabalığın sürprizi ile karşılaşan Togar, konuşmasında "Bizler 1999 yılında çıktığımız bu yolda iki defa seçim kazanamadık. Bakın kaybettik demiyorum kazanamadık diyorum. Çünkü biz seçimin hemen ardından sokaklara çıktık. Halkımızın mutluluğunda ve hüznünde hep beraber olduk, silinmedik yok olmadık. Seçim kaybedenler silinir yok olur. Yine on yedi yıldır cenazenizde düğününüzde insanların en çok yanında görmek istediği zamanlarda mutluluğunuzu ve hüzünlerinizi bizler paylaştık. 17 yıldır AK Parti dışında başka bir siyasi partiyi yanınızda düğününüzde, cenazenizde, hastanızda gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yoklardı. Bizler bugün olduğu gibi bugünden sonra yine yanınızda olacağız. Bu güzel coşkulu kalabalığı oluşturan bizleri gururlandıran, onurlandıran, şereflendiren aynı zamanda da duygulandıran gençlik kollarımıza, gençlerimize, kardeşlerime, dostlarıma, büyüklerimize ve Cumhur İttifakına gönül veren gönüldaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Birlikte bu kutlu yolda omuz omuza yürüyerek herkesin bir kez daha güvenine layık olacağız” şeklinde konuştu.