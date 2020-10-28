Başkan Togar'a ‘Sıfır Atık' ödülü

Tekkeköy Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi'nde ödüle layık görüldü. Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle ödül Başkan Togar'a verildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ATO Congresium'da düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen törende Tekkeköy Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

“Bu ödül bizleri mutlu etti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve çok sayıda davetlinin katıldığı özel programda ödülünü alan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Geleceğimize ve yarınlarımıza emaneti en iyi şekilde bırakabilmek için yürütmüş olduğumuz projemizin böylesi anlamlı bir programda ödüle layık görülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında projelendirdiğimiz çalışmalar ile gelecek nesillere daha güzel bir yaşam alanı bırakabilmek için emek harcamaya devam edeceğiz” dedi.

“Çevreye yönelik projelerimiz devam edecek”

Çevreye yönelik projelerin farklı alanlarda katlanarak devam edeceğini söyleyen Başkan Togar, “Bilinçlenmenin en önemli merkezi olduğuna inandığımız okullarımızda Çevre Koruma Müdürlüğümüz olarak Karadeniz'in tüm belediyeleri arasında üç yıldır evsel atıklar toplama konusunda ilk sırada yer alan belediyemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Töreni'nde ödüle layık görülmüştür. Bizleri böyle bir ödülü layık gören Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ilçem, şahsım ve çalışanlarımız adına teşekkür ederim. Gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakabilmek için projelerimizi, çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.