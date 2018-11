Her hafta pazartesi günü düzenlenen halk günlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Togar, bu hafta AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile Beyaz Masada vatandaşları karşılayarak taleplerini ve önerilerini dinleyerek birlikte çözüm yolları ürettiler.

Her platformda halkın sesine kulak verdiklerine dikkat çeken Togar, “Pazartesi günleri çözüm merkezimizde düzenlediğimiz halk günlerinde vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugünde ilçe başkanımız Hayri Ağırlar ile beyaz masada belediyemize gelen vatandaşlarımızı karşılayarak taleplerine kulak verdik” dedi.

Başkan Togar'dan ortak akıl vurgusu

Ortak akıl ve istişarelerin önemine vurgu yapan Başkan Togar, “Bizleri buralara getiren gücümüzün kaynağı vatandaşlarımızın desteği ile örnek projeleri hayata geçirdik. Yer zaman ayrımı olmaksızın her daim halkımızla bir araya gelerek ortak çözümlerde buluştuk. İlçemize ilçemizin asıl sahibi olan halkımız ile birlikte yön verdik. Her pazarteside halk günlerimizde başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile Tekkeköy'ün sesine kulak vermenin faydalarını her alanda yaşadık” ifadelerini kullandı.