Başkan Togar'dan Samsunspor taraftarına iftar

Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'un Ramazan ayının başlamasıyla yapacağı ilk karşılaşma taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Samsunspor'a desteğini her defasında yineleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, oruç tutan taraftarlar için iftar programı düzenledi.

Samsunspor – Altınordu karşılaşması öncesi stat önünde hazırlıklarını tamamlayan Tekkeköy Belediyesi ekipleri binlerce taraftarı iftarlıklarla karşıladı. İftarlıklarını alan taraftarlar masa ve sandalyelerin kurulduğu alanda orucunu açtı. Taraftarlar yapılan hizmet için Başkan Togar'a teşekkür etti.

Stada gelerek Samsunspor karşılaşmasını izleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Paylaşmanın dayanışmanın zamanı on bir ayın sultanı Ramazan ayımızda gururumuz Samsunsporumuzu ve onun vefakar taraftarını yalnız bırakmak istemedik. Taraftarlarımız stada gelerek oruçlarını onlar için hazırladığımız iftarlıklarla açtılar. İnşallah Samsunsporumuzun bu yürüyüşü şampiyonlukla sonuçlanacak ve Süper Lig gururunu da hep beraber yaşayacağız” dedi.