Başkan Tok: “Cumhur İttifakı birlikteliğin ve kardeşliğin harcı"

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğin ve kardeşliğin harcı olduğunu söyledi.

Başkan Tok, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen tarafından düzenlenen buluşmaya katıldı. Buluşmada açıklamalarda bulunan Başkan Tok, seçim çalışmaları boyunca her zaman olduğu gibi kadınların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak buluşmaya yoğun bir katılım sağlayan AK Parti İlkadım Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti.

“Sizlere güvenim tam”

31 Mart seçimlerinin diğer seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Başkan Tok, “Bu seçimler mahalli seçim olmasının ötesinde bir birlikteliğin miladı olarak büyük bir öneme sahip. Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücünü seçim öncesi olduğu gibi seçim sonrasında da birlikte yaşayacağız. Bu nedenle bu seçimlerde her zaman olduğu gibi çalınmadık kapı, sıkılmadık el, fethedilmemiş gönül bırakmadan canla başla çalışacağınızdan eminim. Cumhur İttifakı birlikteliğin ve kardeşliğin harcı oldu. Bu harçla inşa edeceğimiz gönül köprülerimiz de siz hanım kardeşlerimizin de çok emeği olacaktır” dedi.

“Gönül rahatlığı ile her kapıyı çalabiliriz”

Kadınların içerisinde olmayacağı hiçbir çalışmanın mutlak başarıya ulaşamayacağını ifade eden Başkan Tok, İlkadım Belediyesi olarak geliştirdikleri ve hayata geçirdikleri her projede kadınlara ayrıcalıklı hizmet sunduklarını aktardı. Kadınların toplumsal hayattaki yerini ve önemini iyi bildiklerini kaydeden Başkan Tok, "Belediye olarak kadınlara her projemizde yer verdik. Önceki belediye başkanlığım döneminde hanımlar lokalimizi kadınlarımızın hizmetine sunarak onların sosyal yaşama bağlılığını sağlayan pek çok faaliyeti ile hizmete geçirdik. Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde içerisinde kadınlara yönelik birçok hizmetin ve aktivitenin yapılacağı yepyeni, modern bir Hanımlar Kültür Merkezi yapıyoruz. Derebahçe Sosyal Tesislerimizde kadınlara eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çeşitli hizmetler sunduk. Samsun'da hiçbir spor salonunda bulunmayan fitness, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri spor salonunda kadınların rahatlıkla spor yapabilmelerine imkan sağladık. 5 yılda 20 yılda yapılamayan ve yapılamaz denen dev yatırımları hayata geçirdik. Bu nedenle anlatabileceğiniz, arkasında durabileceğiniz ve teminat gösterebileceğiniz çok iş var. Bu başarıları birlikte hayata geçirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik ve maket belediyeciliğini gerçek projeler ile hizmet belediyeciliğine çevirdik. Siz hanım kardeşlerimizin desteği bizlerin güvencesi olurken, bizim başarılarımızda sizin rehberiniz olacaktır. Teşkilatımıza verdiğiniz değer ve gönül bağı ile hep birlikte başarıyı yakalayacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu.

Buluşmaya AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar da katıldı.