Başkan Tok: "Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatı"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı”nın bu milletin doğal mutabakatı ve milletin aklı olduğunu söyledi.

Ülkenin bekası, milletin geleceği için milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı hem siyasi birliktelik hem de millet arasında perçinlenen kardeşlik sahada güçlenerek artıyor. Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kadıköy Mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi ve alakası ile gerçekleşen coşkulu buluşmada Başkan Tok, mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşarak kucaklaştı.

"Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatı"

Birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüdüklerini söyleyen Başkan Tok, Cumhur İttifakı'nın bu milletin doğal mutabakatı, milletin aklı olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'da milletin gönlünde kurulan kardeşliğin, Cumhur İttifakı'yla kader birliğine dönüştüğünü aktaran Başkan Tok, “15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna, istikametine, hedefine, derdine ve gayesine bakmak gerekir. Biriz. Beraberiz. Birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyoruz. Sevgi, samimiyet, kardeşlik, dayanışma ruhu ile Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliği, gayretli, samimiyeti, tevazusu ile çalışıyoruz” dedi.

"Kadıköy Camimiz ile ilgili çalışmalarımızın planlarını bitirdik"

Kadıköy Camisi ile ilgili mahalle halkına müjdeyi açıklayan Başkan Tok, “Biz Belediye olarak geçmişine sahip çıkan geleceği planlayarak yarınlara güzel eserler ve dostluklar biriktiren hoş bir seda bırakma düşünce ve anlayışla çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Eğitim yatırımlarında, okulların fiziki şartlarının güzelleştirilmesi, yeni okul alanların üretilerek yeni okullar kazandırılması, bölgemizdeki camilerin ihtiyaçlarının karşılanması, yenilenmesi, tadilat, bakım ve onarımlarının yapılması için çok ciddi çalışmalar ve hizmetler yaptık. Sizlerin de bildiği gibi aylar öncesinde çalışmalarını yaptırdığım Kadıköy Camimiz ile ilgili çalışmalarımızın planlarını bitirdik. Salı gününden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

"20 yılda yapılamayan hizmetleri 5 yıla sığdırdık"

İlkadım'a 5 yılda tarihinde görülmeyen icraat ve yatırımlar kazandırdıklarını anlatan Başkan Tok, “Rekor yatırım ve hizmetlerle İlkadım ilçesine 20 yılda yapılamayan hizmetleri, 5 yıla sığdırdık. Fiziki yatırımlar, eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal yardımlar, fen işleri, park ve bahçe gibi hizmet ve yatırımlarla toplamda 5 yılda toplam 255 milyonluk yatırım hizmet yaptık. Belediye Yeni Hizmet Binası ve Cami, Derebahçe Sosyal Tesisi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Gençlik Merkezi, Ihlamur Kafe ve Restoran, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Cami ve Külliye, koşu yolu ve hayat parkuru, 62 park, 12 halı saha, spor kompleksleri, okullara ve camilere yapılan yardımlar, sosyal yardımlar, Çanakkale-Bursa kültür gezileri, cenaze hizmetleri, yollara yapılan asfalt, baskı beton, parke taş gibi sayısız nice yatırımları sizlerin hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

Buluşmaya ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Arslan, AK Parti Kadıköy Mahalle Başkanı İlhan Kaya, MHP Kadıköy Mahalle Başkanı Mustafa Saygılı da katıldı.