Başkan Tok: "Cumhur İttifakı'nın gücü ile başarıyı yakalayacağız”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın gücü ile İlkadım'da başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına her gün farklı mahalleleri ziyaret ederek devam eden Başkan Tok'a, Derecik Mahallesi'ne ev ziyareti için yola çıktığında AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş vatandaşlar yol üzerinde oluşturdukları uzun araç konvoyu ile karşılayarak eşlik etti. Burada gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kadıköy Mahallesi'ne yine uzun bir konvoy eşliğinde geçen Başkan Tok, vatandaşların desteği ile karşılandı.

“İlkadımlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ederim”

Büyük bir coşku ile konvoyu karşılayan vatandaşlara seslenen AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, “Bizleri gittiğimiz her yerde sevinçle karşılayan İlkadımlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ederim. Bu akşam yine unutulmaz bir akşam yaşıyoruz. Hem burada sokakta bizleri karşılıyorsunuz hem de evlerinizin balkonlarından bizlere sevginizi ve desteğinizi sunuyorsunuz. Rabb'im bu sevgi ve birlikteliği daim eylesin” dedi.

“Bu ilgi gurur verici”

Vatandaşların gösterdiği ilginin gurur verici olduğunu aktaran MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, “Hem AK Parti'ye hem de MHP'ye gönül veren değerli İlkadımlı kardeşlerimiz yağmur demeden soğuk demeden bizleri coşkuları ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı ruhunu en iyi şekilde yaşatan hemşehrilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

“Sizin desteğinizle yapılamaz denen projeleri hayata geçirdik”

Derecik ve Kadıköy Mahallelerinde ev ziyaretlerini açık hava mitingine dönüştüren vatandaşlara seslenen Başkan Tok, “31 Mart seçimlerine gün gün yaklaşırken İlkadım'da Cumhur İttifakı giderek büyümeye devam ediyor. Bizler 5 yıl içerisinde eşsiz projeleri sizlerden aldığımız güç ile hayata geçirdik ve görüyorum ki bu güç büyüdükçe yine birlikte nice projeyi hayata geçireceğiz. Sizin verdiğiniz destek ile seçimlerden zafer ile çıkacağımıza inancım tam. Ben bürokrasiyi iyi bilen bir kardeşiniz olarak iktidarımızın da gücünü kullanarak İlkadım'a sayısız dev eser kazandırmanın sevincini yaşıyorum ve sizlerle birlikte bu seçimlerden sonra da yine aynı ilişkileri İlkadım'ın menfaatine kullanarak yapılamaz denen eserleri hayata geçireceğiz. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın gücü ile İlkadım'da yüksek bir oy desteği ile başarıyı yakalayarak sonrasında da yine Cumhur İttifakı ruhunu yönetimimizde yaşayacağız” şeklinde konuştu.