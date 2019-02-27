Başkan Tok: "Desteklerinizle başarıyı yakalayacağız

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "5 yıl boyunca gönüllerde bir olduk. Şimdi de bir 5 yıl daha İlkadım'a dev yatırımlar için desteklerinizle başarıyı yakalayacağız" dedi.

Başkan Tok, Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücü ile İlkadımlı vatandaşlar tarafından artan bir ilgiyle destek görmeye devam ediyor. Ev toplantıları için gittiği her mahallede vatandaşlar yağan yağmur ve soğuk havaya aldırmadan Başkan Tok'u sokakta karşılamaya devam ediyor. Hastanebaşı Mahallesi sakinleri Başkan Tok ile AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman'ı coşku ve heyecanla karşıladı.

Yağmur altında açık hava mitingi

Vatandaşların yoğun bir şekilde katılım sağladığı buluşmaya sağanak şeklinde yağan yağmur engel olamadı. Bir yandan Başkan Tok'u alkışlarla karşılayan vatandaşlar bir yandan da sloganlar atarak verdikleri desteği dile getirdi. Özellikle kadınların ve gençlerin katılımı dikkat çekerken Cumhur İttifakı adına İlkadım'da unutulmaz bir buluşma yaşandı.

Rabia ve bozkurt işareti ile birliktelik selamı

İlkadımlıların yoğun ilgisi ve destekleri için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Başkan Tok, vatandaşları Rabia ve bozkurt işareti yaparak selamladı. Tok yaptığı konuşmada, “2014 seçimlerinde bazıları ısrarla 'Hastanebaşı Mahallesi Erdoğan Tok'a oy vermez' diyordu. O zaman da aynı bugünkü gibi sizlerle buluşmaya geldiğimizde büyük bir coşkuyu yaşatmıştınız. Aradan 5 yıl geçti şimdi bugün yağmur demeden soğuk demeden yine bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Allah bu güzel birlikteliğimizi daim etsin. 5 yıl boyunca gönüllerde bir olduk. Şimdi de bir 5 yıl daha İlkadım'a dev yatırımlar için desteklerinizle başarıyı yakalayacağız. Tıpkı o şarkıyı yaşar gibi beraber yürüyoruz bu yollarda, beraber ıslanıyoruz yağan yağmurda” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümün önünü açtık"

Yağan yağmura rağmen vatandaşlarla kucaklaşan ve vatandaşların “Ülkede Erdoğan, İlkadım'da Erdoğan” sloganlarıyla mutluluk yaşadığını belirten Başkan Tok, “2014'te göreve gelir gelmez bu bölge halkının lehine ve yararına emsal kararlarla kentsel dönüşümün önünü açtık. Vatandaşlar mağdur olmadan bir yıl öncesine uygulamayı bitirdik. Bu sayede bu bölgede Büyükşehir Meclisinden ve İlkadım Belediye Meclisinden geçirmiş olduğumuz kararlarla yapılacak olan gerekli dönüşümün önünü açtık. Kökçüoğlu Mahallemizde şu anda müteahhitlerimiz 250 dairelik anlaşmaları yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizlere kentsel dönüşüm ile ilgili faizsiz kredi verecek. O faizsiz krediyi aldığımız zaman bizlerde burada vatandaşlarımızla anlaşarak bölüm bölüm, ada ada binalarımızı yenileme noktasında yerinde dönüşüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Çamur siyaseti yapanlar, zaman zaman buraları yıkıp sizi gönderecekler gibi asılsız hiçbir dayanağı olmayan mesnetsiz ifadeler kullanıyorlar. Hiçbir vatandaşımız bu tarz dedikodulara itibar etmesin. Biz sizlerin rızası olmadan sizlerin gönülleri olmadan hiç bir iş yapmayacağız” şeklinde konuştu.