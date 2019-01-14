Başkan Tok: “En büyük başarımız gönüllere girmek oldu”

5 yıllık görev süresince mega projeler ve örnek hizmetlerle İlkadım ve Samsun'a hizmet ettiğini belirten Başkan Erdoğan Tok, bu başarıyı vatandaş ile kurduğu güçlü gönül bağına borçlu olduğunu vurguladı. “Gönül Belediyeciliği ile gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu açtığı AK Parti'li belediyecilik anlayışını hizmetlerimizin merkezine koyarak 'gönül belediyeciliği' ile en sağlam yapı olan gönülden gönle kurulan köprüyü hemşehrilerimizle kurduk. 5 yılda mega projelerle ilçemize eşsiz yatırımlar kazandırdık. Diğer yandan da belediyemizin kapıları her zaman vatandaşımıza açık oldu. Mesaimizi İlkadım'ı sokak sokak cadde cadde gezerek, hemşehrilerimizin derdini dinleyerek harcadık. Bundan sonrada yine hemşehrilerimizle gönül birliğimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın taleplerini bizzat vatandaşımızın kendisinden dinleyerek ortak akılla başarılı hizmetleri hayata geçirdik. Bunun karşılığında da vatandaşımızın teveccühüne nail olduk” şeklinde konuştu.

Sosyal belediyeciliğe İlkadım örnek

Sosyal belediyecilik alanında İlkadım'a sundukları hizmetleri birçok belediyenin örnek aldığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Tok, “Hizmet planımızı oluştururken hemşehrilerimizin memnuniyetini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu sayede toplumun her kesimine belediye hizmetlerini götürüyoruz. Gençlerimize ayrı hizmetler, hanım kardeşlerimize ayrı hizmetler, yardıma muhtaç ailelerimize yönelik ayrı hizmetlerimiz var. Gerek kentleşme, sosyal ve kültürel projeler noktasında gerekse çocuk ve kadınların yararlandığı sosyal faaliyetlerde bütün belediyelere örnek teşkil edecek önemli başarılarımız var. Gönül belediyeciliği bizim işimiz, insanları mutlu etmek, huzurlu kılmak yaşadığı çevre ile duygusal bağ kurmasını sağladık. İlkadımlı yaşadığı kenti sevmeli, bizde tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.