Başkan Tok: “Her kesimi her görüşten insanı kucaklıyoruz”

Başkan Tok, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Samsun mitinginde İlkadım'da kentsel dönüşümle ilgili konuyu çözüme kavuşturacaklarını sözünü hatırlatan Başkan Tok, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en son Samsun mitinginde 'Samsun İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüm sorunlarını biliyoruz' demişti. Bizler de bu sorunu çözmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizin destekleri ile sorun olmaktan çıkaracağız. Vatandaşlarımızın refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"İlkadım ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Her kesimi sevgiyle, samimiyetle kucakladıklarını ifade eden Başkan Tok, “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan el ele gönül gönüle hep birlikte vatandaşlarımıza hizmetlerimizi anlatacak ve tüm kardeşlerimizi a partili b partili ayrımı yapmadan herkesi her kesimi her görüşten insanımızı kucaklıyoruz. İyi günde kötü günde sevgi ikliminde buluştuğumuz tüm kardeşlerimizle birlikte İlkadım ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle kurduğumuz bu gönül bağımızın hiç bitmeyeceğine ve Cumhur İttifakı'nı 31 Mart seçimlerinde başarıya taşıyacağına inancım sonsuzdur” diye konuştu.

Ziyarete ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldı.