Başkan Tok muhtarlara yeni belediye hizmet binasını tanıttı

Başkan Erdoğan Tok, yeni belediye hizmet binasını muhtarlara tanıttı. Başkan Erdoğan Tok'un muhtarları bilgilendirdiği gezide binaya hayran kaldıklarını belirten muhtarlar, “Başkanımız Erdoğan Tok'a ilçemize bu güzel eseri kazandırdığı için teşekkür ederiz” dediler.

Gezi esnasında belediye tarafından yürütülen diğer hizmet ve projeler hakkında da bilgi veren Başkan Tok, uzun zamandır vatandaş tarafından ilgi ile beklenen dolmuş hattı güzergahları için 3 müjde birden verdi.

“Dışı ayrı içi ayrı güzel”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un öncülüğünde yeni hizmet binasını gezen muhtarlar binanın kullanım alanları ve mimari yapısına hayran kaldıklarını dile getirdiler. Gezi sonrası konuşan muhtarlar, “24 yıllık özlemi bitirecek olan bu hizmet bizler ve tüm şehrimiz için büyük önem taşıyor. Binanın dıştan görünümü oldukça şık ve modern ama içeriden gördüğümüzde de ne kadar doğru bir planlama yapıldığını daha iyi anladık. Bu bina bir külliye hüviyeti ile düşünülmüş ve İlkadım'a da bu yakışırdı. Bina kullanım alanları ile hizmet kalitesini arttıracak şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda meydanı, dinlenme alanları ve hemen yanı başındaki camii ile tamamen vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veren eşsiz bir eser olmuş. Bu güzel eseri hayata geçiren İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a teşekkür ederiz” dediler.

“Muhtarlarımız bizim en değerli mesai arkadaşlarımız”

Yeni belediye hizmet binası hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Erdoğan Tok, “Muhtarlarımız bizim en değerli mesai arkadaşlarımız. Bu nedenle birlikte imza attığımız bu başarının mimarları olarak binamızın son halini birlikte görmek istedik. Kısa bir süre sonra binamıza yerleşerek hizmetlerimizi burada hayata geçireceğiz. Her zaman ve herkese olduğu gibi belediyemizin kapıları siz kıymetli muhtarlarımıza da sonuna kadar açık olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Tok'tan ulaşıma üç müjde birden

Gezi sırasında muhtarların sorularını ve taleplerini de dinleyen Başkan Erdoğan Tok ulaşım ile ilgili vatandaşın lehine 3 müjdeyi kısa sürede hayata geçirebilmek için çalışmaların devam ettiğini paylaştı. Başkan Erdoğan Tok, “Vatandaşımızdan uzun süredir gelen talep için bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen dolmuş hatlarının güzergah düzenlemeleri için mücadele ediyorduk. Bu sorunları yakın bir sürede çözmek için girişimlerimize hız verdik. Dolmuş hatalarımızı güzergahında yapmayı düşündüğümüz değişikliklerle 3. Hat dolmuşlarımız yeni belediye hizmet binamız ve Ulugazi TOKİ Blokları önüne kadar, 1. Hat dolmuşlarımız Baruthane Mahallesi Baruthane İlkokulu Kavşağı'na kadar ve 4. Hat dolmuşlarımız da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar hizmet verecekler. Bu sayede hem mahallelerimizin gelişimine büyük katkı hem de vatandaşımızın hastane ve belediye gibi kamu kurumlarına kolay ulaşımlarını sağlamış olacağız” diye konuştu.