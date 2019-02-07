Başkan Tok: “Spor üzerine yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz”

İlkadım Belediyesince “Sporcu ve Veli Buluşması” programı düzenlendi. Mete Adanır Spor Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak gençlere ve spora yaptıkları yatırımları anlattı. Gençler için 5 yılda rekor yatırımlara ve hizmetlere imza attıklarını ifade eden Başkan Tok, “Evlatlarımızı yarınlara sağlıkla koşacak spor alanları ve Türkiye'ye örnek olacak etkinliklerle yetiştiriyoruz. İlkadım Belediye Başkanlığımın önceki döneminde 2007 yılında hizmete açtığımız Mete Adanır Spor Salonumuzda ve birçok tesisimizde bugün itibariye 17 farklı branşta 10 bine yakın gencimiz spor ile buluşuyor. İlkadım Belediyesi Spor Kulübü lisanslı sporcu sayısı ile Samsunda birinciyiz. ‘Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım' projemiz ile 2018 yılında 15 bin 195 anaokulu öğrencimizi belediyemize ait ücretsiz servis araçlarımızla köy okulları dahil tüm okullardan alarak tesisimizde profesyonel eğitimcilerimiz nezaretinde eğlenceli aktiviteler eşliğinde sporu sevdiriyoruz. ‘İlkadım Sizden Fırsatlar Bizden' projemizle 2 bin 450 evladımız bu etkinliğimizden faydalandı. Sonuç olarak da çocuklarımızın başarıları ile doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Valilerimizin de tepkisi gayet olumlu. Onlar da çocuklarının sporla uğraşmalarını istiyor ve karşılaştığımızda sağladığımız imkanlardan dolayı teşekkür ediyorlar. Bu nedenle gece gündüz çalışarak spor üzerine yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Demir: “Samsun Türkiye çapında markalaşmış bir kent”

Cumhur İttifakı Adayı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise Samsun'un sporun yapıldığı ve Türkiye çapında markalaştığı kent olmasını istediklerini söyledi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un spora yapmış olduğu yatırımların her geçen gün meyvesini verdiğini ifade eden Demir, “Bizler de bu güzel spor tesisimizde genç sporcularımızın arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel etkinlikte emeği geçen Başkanımız Erdoğan Tok'a, sporcu ailelerimize ve çocuklarımızın üzerinde emeği olan antrenörlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sporcuların, Tok ve Demir'e çiçek takdim etmesi ve toplu fotoğrafın çekilmesiyle program son buldu. Sporcu-Veli Buluşmasına ayrıca, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, Samsun Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mustafa Seven, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Muhtarları, İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri, çok sayıda sporcu ve aileler katıldı.