Başkan Tok, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunu ağırladı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen Muhtarlar Konfederasyonu üyelerini İlkadım Hizmet Binasında ağırladı. Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen konfederasyon üyeleri ile bir araya gelen Başkan Erdoğan Tok, AK belediyecilik anlayışı ile yapılan hizmetlerin başarıya ulaştığını belirtti.

“İlkadım'ın projelerini duyuyoruz”

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İlkadım'da yapılan hizmetlerin ve dev projelerin Türkiye'nin her yerinde konuşulduğunu belirten muhtarlar, “İlkadım'ın başarılı projelerini duyuyoruz ve örnek alarak takip ediyoruz” dediler. Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk yaptığı konuşmada, “Öncelikle bizleri sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Başkanımız Erdoğan Tok'a çok teşekkür ederiz. Hepimiz farklı illerde ve mahallelerde muhtarlık yapıyoruz. Mahallelerimizi güzelleştirmek için yaptığımız çalışmaların en büyük destekçileri belediye başkanları oluyor. İlkadımlı muhtarlarımızla bu konuyu konuştuğumuzda İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un bu konuya özellikle alaka gösterdiğini belirttiler. Konfederasyon Başkanı olarak şahsınızın adına çok sevildiğinizi ve büyük destekler verdiğini öğrendik. Bizleri, hizmetlerinizde en büyük paydaşınız olarak görmenizden ve desteklerinizi aralıksız sürdürmenizden dolayı size ve ekibinize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Muhtarlarımızla büyük bir aileyiz”

Muhtarlığın çok büyük bir öneme sahip olduğunu ve vatandaşla yöneticiler arasında sağlam bir köprü oluşturduğunu söyleyen Erdoğan Tok, “Muhtar ve muhtarlık bizim devlet kültürümüzde çok büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda İlkadım İlçemizde tüm muhtarlarımızla beraber büyük bir aile olduk. Sık sık düzenlediğimiz değerlendirme toplantıları ile iletişimimizi hiç kesmeden vatandaşımıza daha iyi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. İlkadım' da 20 yılda yapılamayan dev projeleri 4 buçuk yıl içinde tamamlamış ve sürdürüyor olmamızda muhtarlarımızın da özverisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kurduğumuz gönül birliği bizleri başarıya taşıyor. Fakat bizler daha yapacak çok işimiz olduğunun bilinci ile değerli muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla gönül birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.