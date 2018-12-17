Başkan Tok: “Var olan potansiyeli daha üst noktalara taşıyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsun'un birçok alanda olduğu gibi sanayileşme anlamında da Türkiye'nin kalbi konumunda olması için mücadele ediyoruz. Şehrimizin var olan potansiyelini daha üst noktalara taşımak için çalışıyoruz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ile birlikte Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şube Başkanlığına seçilen Furkan Okudan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

"Dijital Akademi Merkezi kurmak istiyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASRİAD Samsun Şube Başkanı Okudan, ASRİAD Samsun Şubesi'nin 2019 vizyonu kapsamında gerçekleştirmek istediği projeler hakkında bilgi verdi. Samsun'a ortak bir Dijital Akademi Merkezi kurmak istediklerini belirten Okudan, “Dijitalleşme teknolojileri, robotlaşma, akıllı tarım, eğitimde dijitalleşme ve 3 boyutlu eğitim sistemine geçmek gibi çalışmalarımız olacak” açıklamasında bulundu.

“Gelişimi ve ilerlemeyi birlikte sürdüreceğiz"

ASRİAD'ın tüm güzel çalışmalarında kendilerinin yanında olacaklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, “Samsun'un birçok alanda olduğu gibi sanayileşme anlamında da Türkiye'nin kalbi konumunda olması için mücadele ediyoruz. Şehrimizin var olan potansiyelini daha üst noktalara taşımak için çalışıyoruz. Gelişimi ve ilerlemeyi birlikte sürdüreceğiz. Asrın İş Adamları Derneğinin de bu konuda elinden geleni yapacağı konusunda inancım tam. Birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

“İş insanlarımızın her zaman yanında olacağız"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise Samsun'u geliştirmek ve güzelleştirmek için yapılacak tüm çalışmalarda ve etkinliklerde iş insanlarımızın her daim yanında olacaklarını ifade ederek, “İş adamlarımızın yapacağı alt yapı çalışmaları neticesinde bizlerde onların önünü açmak suretiyle Samsunumuza çok ciddi katma değer katacaktır. Kazanan Samsun olacaktır” şeklinde konuştu.

"Gayretimiz ve çabamız Samsun için”

ASRİAD'ın çok hızlı gelişerek büyüdüğünü aktaran AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir de, “Samsun'un olması gereken yerde olabilmesi için tüm iş dünyası, belediye başkanları ve sivil toplumlar olarak hep beraber ortak akılla hareket etmeliyiz. Bizim de belediyeler olarak iş dünyasının getireceği fikirlere ve yeniliklere kapalı olmamamız gerekiyor. Bütün çabamızı Samsun'un gelişmesi kalkınması adına olmalı” ifadelerini kullandı.