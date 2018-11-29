Başkan Tok vergisini ödedi

Personel ziyaretlerine devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 30 Kasım'da son bulacak olan emlak, çevre temizlik ve reklam ilan vergileri 2. taksitini ödeyerek “En önemli vatandaşlık görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan Tok, belediye çalışanları ile bir araya geldiği personel ziyaretlerini sürdürürken 30 Kasım'da son bulacak olan emlak, çevre temizlik ve reklam ilan vergileri 2. taksitini vatandaşlar ile birlikte sıraya girerek ödedi. Başkan Tok, vatandaşa hizmet olarak geri dönecek olan vergilerin zamanında ödenmesine dikkat çekti. Ardından İlkadım Belediye hizmet binasında belediye birimlerini gezerek sohbet eden Tok, personelle bir araya geldi.

Temizlik işçisinden zabıtasına, fen işlerine kadar hizmetlerin aşkla yapıldığını ve heyecanın hiç azalmadığını belirten Başkan Tok, “İlkadım'da yaklaşık 5 yıllık sürede dev yatırımları hayata geçirdik, bir zamanlar bu ilçe için ‘hayal' denilen bütçeleri yaparak gerçek anlamda tarih yazdık. Derebahçe Sosyal Tesislerini ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yeni belediye hizmet binamız yakında hizmete açılacak, Unkapanı Mahallemizde birçok sosyal alan içinde bulunduran Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezini inşa ediyoruz. Biryandan da Karadeniz'in en büyüğü olacak, Türkiye'ye örnek gösterilecek ve 3 büyük medeniyetimizden izler taşıyan bir Cami Külliye inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına ilçemize sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz ve kazandırmaya devam ediyoruz. Mert Irmağı boyunca uzanacak Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nu hizmete sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Bu hizmetlerin hayata geçmesinde büyük rol oynayan değerli mesai arkadaşlarımızı da ziyaret ederek sohbet ediyoruz. İlkadım ilçemizde yakaladığımız başarıda tüm çalışanlarımızın emeği var. Güzel işler yapıyorsak, bunda en büyük pay personelimizindir. Bu çalışma ekibinin başında olmak bana da gurur veriyor” diye konuştu.

“Hizmette büyük pay verginin”

İlkadım'a yapılan yatırımlarda vatandaşın katkı payının büyük olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Halkımızın büyük bir kısmı vergi ödemeleri noktasında oldukça hassas davranıyor, vergilerini geciktirmeden ödüyor. Vergi konusunda taviz vermeyen vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Vergi ödemeleri bir vatandaşlık görevidir. Bu görevi layığı ile yerine getiren mükelleflerimizin belediye olarak yaptığımız hizmetlerde ve projelerde büyük payı vardır. Bizler de vatandaşlarımızla birlikte sıraya girerek vatandaşlık görevimiz olan vergilerimizi ödedik. Yaptığımız hizmetlerde çalışmalarda vatandaşlarımızın katkısı oldukça fazla. Çünkü halkımız tarafından verilen vergilerle yollarımızı, parklarımızı, kaldırımlarımızı ve bunlar gibi birçok hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani kısacası diyoruz ki ‘Vergi hizmet getirir eksikleri giderir' " şeklinde konuştu.