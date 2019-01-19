Başkan Tok'tan Cumhur İttifakı teşekkürü

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleştirilen Samsun Adayları Tanıtım Toplantısı ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u tekrar aday gösterdi. 31 Mart mahalli idareler seçimleri için yeniden aday gösterilmesi ile ilgili düşüncelerini açıklayan Başkan Erdoğan Tok, “Milletimizin iradesi, devletimizin bekası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı'nın İlkadım Belediye Başkanlığı adaylığının şahsıma tevdi edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, partimizin aday tespitinde çalışan tüm kurul üyelerine, milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlı Adayımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhur İttifakı ruhu ile gönüller kazanacağız”

Cumhur İttifakı ruhu ile herkesi kucaklayacaklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu açtığı AK Parti'li belediyecilik anlayışını hizmetlerimizin merkezine koyarak tarif ettiği 'gönül belediyeciliği' ile herkesi ve her kesimi kucaklamaya devam edeceğiz” diye konuştu.