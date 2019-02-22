Başkan Tok'tan sözleşme müjdesi

Başkan Erdoğan Tok, daha önce taşeron olarak çalışan ve kadroya geçen işçilerle sözleşme yapmak için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Başkan Tok, Hak-İş Sendikası ile istişareli bir şekilde yürütülen sözleşme çalışmalarının sona yaklaştığını ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuyla ilgili cevap beklendiğini dile getirdi.

“Personelimizle yapacağımız sözleşme için son aşamadayız”

Erdoğan Tok, “Her zaman olduğu gibi taşeron yasasından yararlanan personelimiz için planladığımız sözleşme ile çalışanımıza en iyi şartları sunmayı amaçlıyoruz. Hak-İş Sendikası ile birlikte yürüttüğümüz çalışmayla taşeron işçilerimizle sözleşme yapmayı planlıyoruz. İlkadım ailesi olarak 5 yıl boyunca birçok başarılı projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz çalışanlarımızın refah düzeyinde artış sağlayacak sözleşme ile yine birlik ve beraberlik içerisinde nice nice hizmetleri hayata geçireceğimize inancım tam. Bu nedenle hem bir önceki belediye başkanlığım döneminde hem de bu dönemde yaptığımız sözleşmeler ile Samsun içerisindeki belediyeler arasında en iyi şartları personelimiz için sağladık. Mutlu çalışanların daha iyi hizmetler üreteceği düşüncesi ile Cumhur İttifakı'nın da vermiş olduğu birliktelik ruhu ile İlkadımlı vatandaşlarımız için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan gelecek cevabın ardından sözleşme şartlarını tamamlayarak en kısa süre içerisinde uygulamaya geçeceğiz. Bu sözleşmenin hem çalışanlarımız hem de İlkadımımız için hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.